創世基金會桃園院義賣端午禮 盼支持植物人尿布錢

創世基金會桃園院安養52名植物人，但受疫情影響捐款下滑，加上4月大型園遊會因疫情取消，近來捐款收入比去年同期下滑2成5，院方感嘆，每月固定開銷300萬元，光植物人每天就要用掉600片尿布，正逢端午節前夕，院方希望外界踴躍認購與在地廠商合作的端午節愛心禮盒，送禮自用兩相宜，也藉此以行動支持植物人安養服務。

創世基金會桃園院為籌措植物人尿布經費，今天舉行端午禮盒與包粽小物義賣宣傳活動，展示「棗到緣滿」禮盒、濾掛咖啡禮盒以及堅果禮盒等，這些禮盒皆由在地廠商提供給創世義賣，已有中科院等機關大力認購，院方也盼外界揪團響應幫助植物人。

院長陳舒婷說，安養院每月固定開銷300萬元，以植物人須定期更換的尿布衛材而言，每2小時換1片，52名植物人1天下來就要更換600片，相當可觀，雖然院方備有3個月的安全庫存，但近來因疫情影響捐款大幅下滑，尿布經費籌措不易，令人憂心。

因為疫情影響，創世來自各界捐款少了2成5，忙著整理捐贈發票的志工媽媽也感嘆「連發票也變少」，志工媽媽說，自從統一發票最高獎金調整為1千萬元後，大家減少捐贈意願，創世捐贈發票數量也連帶「蒸發」3分之2，最近受疫情，也有些微影響。

「能省則省，但植物人的經費不能省！」陳舒婷說，植物人安養開銷不能減少，但其他部分能省則省，除了隨手關燈加強節能，其他輔具如輪椅、電動床等，若還堪用就盡量先維修使用，暫時先不要汰舊換新，以免排擠到固定開銷，也希望捐款來源能細水長流，只要每天省下10元，月捐300元幫助植物人，愛心專線可打03-3397826轉26高小姐。