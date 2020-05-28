推動農村再生 竹縣府爭取農委會補助1574萬元

為迎戰農村面臨人口老化、人口外移窘境，新竹縣政府自2008年起執行農村再生計畫，今年爭取到農委會水土保持局「農村再生執行計畫」核定執行24案，經費總計1712萬元，其中中央補助1574萬元、社區配合款138萬元，協助農村活化再生。

縣長楊文科表示，在多年努力下，縣內已有34個農村再生社區，透過在地組織及團體匯集居民力量，加上政府協助，不少社區已發展出當地特色，吸引外地遊客來新竹縣體驗農村生活。

縣府表示，24案中有3案是農業處執行的硬體工程，目前正辦理發包中。其中，峨眉鄉湖光村的「無負擔社區」，原以種植柑橘為主，近年市場萎縮，轉向友善農業及農產品加工研發，並以循環農業為基礎，將加工後的廢棄物製作成肥皂、香氛蠟燭等副產品。為增強社區內景觀藝文空間，發展農遊及藝文活動，將進行社區區域整理及綠美化工程，改造原舊豬舍空間，並增設步道、休憩座椅5座、多功能廣場、植栽綠美化，經費共250萬元。

橫山鄉的「橫山社區」位處上坪溪與油羅溪交會的平原地帶，是樸實的客家農村，為重振產業，橫山社區發展協會多次與政府合作，規劃生態旅遊、田間餐桌、天然健康豆香產業及道地客庄美食，成為社區參訪的首選對象，社區也成立梨園工作坊，發展共學體驗，此次工程將改善步道、欄杆、休憩座椅2座、景觀平台1座、植栽綠美化等工作坊周邊環境，經費320萬元。

新埔鎮「巨埔社區」附近山巒起伏，每年4、5月桐花盛開，加上一旁霄裡溪南岸自行車步道，成為民眾休閒健行的好去處，由於步道年久失修，縣府2017年進行第一期修復工程，今年度將執行「巨埔步道第二期修復工程」，經費400萬元，改善步道、欄杆、水泥路面，並增設指示牌6座、導覽牌1座、入口意象雕塑1座等。