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桃園社宅首家庇護工場6月營運 鄭文燦訪視陪身障者加工

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務。記者張裕珍／攝影

桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形，還跟著身障者一起做手工黏貼行政院機密公文傳遞封，笑說「這可以任命很大的官喔」。鄭也期許勞動局持續在社宅、勞教大樓設立庇護工場，朝向20家庇護工場的目標邁進。

桃園市庇護工場型態多元，包括食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣等服務類，第10家禾豐文創印刷則是桃園首見提供文創印刷產品服務的庇護工場，提供6位庇護性身心障礙者、1位見習者就業機會，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務，總計10家庇護工場提供95名庇護性身心障礙者穩定就業。

台灣聚美股份有限公司總經理林介平在新北市成立維凱創意印刷庇護工場12年，營運穩定選擇將成功經驗複製到桃園，是他的第2處庇護工場據點，他坦言，庇護工場要獲利很困難，但協助1個身障者穩定就業，就能解決1個家庭的問題，是他不變的初衷。

林也提到，實際印刷作業因涉及機械運作，危險性較高，因此庇護工場主要指導身障者從事印刷品後製加工、禮品包裝等工作，由於身障者專注度與服從性高，若後製加工信封袋須要6個動作，就會安排1人1個動作，並適時搭配合適輔具，設計出一套簡易的生產線，請就輔員等老師從旁協助，也希望身障者從中學習社會接觸、群體生活。

鄭文燦說，禾豐文創印刷庇護工場提供文創印刷產品服務，市府也有向其採購公文夾、彌封文件袋等產品，肯定林介平長期支持身障朋友就業，市府會鼓勵局處機關多加採購庇護工場的商品，以實際採購行動幫助身障朋友擁有更多的就業機會。

桃園區中路2號社會住宅去年4月竣工，1樓室內面積約70坪區位，經市府勞動局完成整修工程，提供庇護工場基地由禾豐文創印刷庇護工場進駐，勞動局也規畫未來在勞教大樓、社會住宅八德2號、八德1號及蘆竹2號等區位，持續成立桃園庇護工場。

桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形，還跟著庇護性身障者一起做手工黏貼行政院機密公文傳遞封。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形，還跟著庇護性身障者一起做手工黏貼行政院機密公文傳遞封。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形，還跟著庇護性身障者一起做手工黏貼行政院機密公文傳遞封。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形，還跟著庇護性身障者一起做手工黏貼行政院機密公文傳遞封。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形。記者張裕珍／攝影
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桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形。記者張裕珍／攝影
桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了解庇護工場運作情形。記者張裕珍／攝影

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