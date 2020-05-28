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苗醫與基層50多家院所簽署醫療合作 強化雙向轉診制度

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
病患經基層診所轉診，快速獲得苗醫醫療團隊診治復原，開心和醫療人員合影。圖／部立苗栗醫院提供
病患經基層診所轉診，快速獲得苗醫醫療團隊診治復原，開心和醫療人員合影。圖／部立苗栗醫院提供

衛生福利部苗栗醫院配合政策，與縣內基層院所簽署醫療合作，目前已達50多家，院方強調目前建構完善雙向轉診服務網，盼加強並提供鄉親可近、便捷、優質的醫療服務。

苗栗醫院指出，一名52歲男子最近因腹痛、腹瀉、發燒到苗栗市楊國君診所求診，經醫師診察發現病況緊急，於是立刻開立轉診單，連繫安排轉往部立苗醫急診室就醫。

經苗醫急診醫師檢查診斷為急性膽囊炎並安排住院，由醫學中心新光醫院支援派駐苗醫的外科醫師翁文龠接手主治，並由放射診斷專科醫師胡廷威進行膽囊穿刺引流術治療，次日楊國君醫師也應邀至苗醫，與主治醫師翁文龠討論、交流患者病況和治療情形，隨後一起到病房探視患者；病患見到熟識的家庭醫師到來，非常開心，對楊醫師和苗醫轉診醫療團隊的用心、關懷頻頻致謝，病患住院治療3日後已康復

出院。

苗栗醫院長李明輝指出，部立苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，肩負推動國家衛生政策、守護民眾生命與健康的責任；落實「醫療分級、雙向轉診」可以促進醫院、診所各司其職、分工合作，讓民眾獲得更妥善醫療照護。

李明輝表示，部立苗醫評鑑為區域級醫院，一直是苗栗地區基層醫療院所最佳支援與合作夥伴，不僅提供高級醫療儀器如核磁掃描MRI 供基層醫院代檢使用，也持續響應社區醫療群聯合執行中心，加入家庭醫師整合性照護計畫合作醫院，推展建立苗栗地區醫療照護品質提升及轉診機制。

他指出，健保署近年建構電子轉診平台、居家照護等各項資訊共享網絡，已強化院際間就診資訊流通，成為推展分級醫療雙向轉診的助力，落實雙向轉診制度可促進病人健康、減少重複檢查及治療、加速醫院病床運用，創造病人、醫院、診所、健保之共贏與共好。

為建立友善的轉診管道，苗醫社區健康中心特別成立轉診組，以提供基層醫師即時掌握其轉診病人之病情診治資訊，並設置有轉診個管師，以專人協助轉診就醫民眾掛號、看診等快速、便利的服務，此外，透過轉診就醫的民眾，還可以享有減少部分負擔的優惠。苗醫轉診諮詢服務專線：037-261920轉1116，歡迎鄉親多加利用。

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