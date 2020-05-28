台糖捐贈再生電腦給學校 呼籲企業響應
台糖公司秉持循環經濟的理念，近3年已陸續捐贈60台的再生電腦給鄰近的學校，今天並受邀前往仁和國小觀摩師生數位教學，號召其他企業也能響應。
台糖表示，去年資訊部門盤點出可運作之逾齡電腦，經過修復並將其作業系統回復初始狀態後，便延續過往捐贈電腦的公益模式，主動聯繫鄰近的學校及公益團體，因而得知仁和國小有推廣數位教學的需求，即於今年初新學期開始時捐贈27台桌上型電腦、5台筆記型電腦、22台螢幕及1台物料架給學校，讓資源得以循環利用，並為國小學童的教育盡一份心力。
台糖今天受邀前往仁和國小觀摩師生進行數位教學課程，副總經理顧孝柔表示，近年來學校愈來愈重視數位教學，但非所有學校都有足夠的經費添購完善的電腦設備，而台糖會竭盡所能透過分享再生電腦等資源，協助校方建構更好的學習環境，以增進學童的數位科技素養外，也用說故事的方式教導同學快樂學習，珍惜資源。
台糖說明，近3年台糖已陸續捐贈逾60部再生電腦及周邊設備予多所鄰近學校，台糖期盼透過分享資源，落實循環永續，並號召社會各界群起響應，共同促進資源循環再生，實踐循環經濟。
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