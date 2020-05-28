助藝文團體免於斷炊 桃園洽購13檔表演6月推出線上劇場

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，導致藝文團體面臨斷炊，桃園市政府文化局6月起與13組藝文團體洽購合作，推出線上劇場，助藝文團體度過疫情難關，也為選擇待在家防疫的民眾，提供娛樂欣賞。

桃園市長鄭文燦日前參加藝文團體紓困補助說明座談會，他表示，將協助藝文團體發展線上劇場，不收場地租金，給予藝文團體些許演出補助。桃園線上藝文服務自5月起，陸續推出線上影音、活動、閱讀、徵件、展覽、文化資產導覽等線上資源，6月起加碼推出「線上劇場」，文化局向13組藝文團隊洽購表演內容。

文化局與桃園交響管樂團、龍潭愛樂管弦樂團、景勝戲劇團、甄舞集表演藝術舞蹈團、狂美交響管樂團、敦青舞蹈團、風雅頌古箏樂團、桃興閣掌中劇團、雅緻藝術舞蹈團、樂亮管絃樂團、鄰人製作、慢島劇團、栢優座等13組表演藝術團隊，洽購13檔精彩表演，共計3場戲劇、3場舞蹈表演、5場音樂演出和2場傳統戲劇。

文化局指出，6月1日至8月31日期間，限定於桃園市政府文化局官方頻道播放，有興趣的市民朋友可上網觀看(https://reurl.cc/3Dbrjj)或上桃園市政府文化局臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/QdVnNb)、桃園市政府文化局官網-防疫專區(https://reurl.cc/20lM86)查詢詳情。

不僅如此，為讓藝文充電不間斷，文化局6月起還規畫「線上影音」，包括故事館在家逛、自我認同與生命教育線上主題影展、愛在瘟疫蔓延時線上主題影展；「線上展覽」有《文意‧書藝‧時代印記》、《戰後台灣水墨畫的文化錨定》；「線上活動」則又動手做眷村味；「線上徵件」包含2021桃園國際藝術獎線上徵件、鍾肇政文學獎等。