爭取近10年 牛欄河兩岸行水區用地終可解編活化使用

橫跨新竹縣關西鎮牛欄河親水公園的東安古橋是著名觀光景點，假日總是吸引大批遊客，但河岸兩旁各200公尺寬的土地因被劃為河川用地，土地使用被嚴格限制，經縣府近十年的努力及在地居民積極爭取解編，經濟部5月初公告牛欄河排水用地範圍線，縣長楊文科表示，只要透過都市計畫程序，就可調整、變更使用分區，位於關西鬧區、約45公頃的行水區用地終於可解編了。

工務處長林鶴斯表示，牛欄河源自龍潭區，向西南流經關西鎮，並在關西橋下游注入鳳山溪，貫穿關西鎮5公里長。牛欄河在民國63年間被劃定為石門替代溢洪道的行水區，原本農耕用地被劃為河川用地，但實際上卻無排洪的事實。縣府決定透過法定程序辦理牛欄河用地範圍線公告，再透過都市計畫檢討程序，解除牛欄河兩岸相關土地使用限制。

為協助牛欄河解編，縣府自102年開始踏勘測量，並在103年申請將長久被視為野溪治理的牛欄河納入縣管區域排水，104年12月獲經濟部同意後，縣府著手展開劃定牛欄河水道治理計畫線及用地範圍線的作業。

工務處指出，縣府從102年起，辦理多場地方說明會，傾聽民眾心聲，歷經多次與中央水利署的會議與現勘，透過調查水系、分析水文、水理計算擬定排水治理計畫等，彙整出用地範圍線圖及排水集水區域線圖，再經多次審查與修正，終於在去年11月取得經濟部的核定。