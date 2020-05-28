安排陳時中體驗永安漁港 鄭文燦：永保平安

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明天將抵達桃園帶動觀光旅遊景氣，桃園市長鄭文燦今天表示，將安排體驗永安漁港的在地海鮮以及農特產品，希望永保平安。

隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情在台灣地區有緩解趨勢，陳時中近日到全台各縣市，希望以行動力帶動安全防疫與刺激觀光旅遊景氣，明日傍晚將計畫到桃園市新屋永安漁港。

鄭文燦上午出席桃園市防疫專案會議後，接受媒體聯訪時，被問到桃園將安排哪些「驚喜」時談到，桃園市安排陳時中到永安漁港，希望永保平安，代表台灣防疫成功，防疫完勝。

鄭文燦說，永安漁港是全台灣唯一的客家漁港，將安排陳時中親自品嚐客家美食、海產、農特產品，相信經過一系列的行銷，讓更多人對永安漁港的觀光、桃園客家美食，留下深刻印象。

對於全台各縣市「搶著邀請陳時中到訪」，鄭文燦說，其實各縣市都很喜歡陳時中去，「前一個或後一個都不要緊」。陳時中原先是要去新屋參加一項移動式的隔離病床的捐贈儀式，因此桃園市就特別拜託陳時中先到永安漁港，「所以不會攔胡」。

鄭文燦也說，大家都希望台灣更好，陳時中到各處走走，帶動整個經濟的振興，絕對是好事。