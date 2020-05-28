4連霸5星市長 新竹市長林智堅：榮耀屬於所有市民

遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，新竹市長林智堅4連霸5星市長，滿意度高達83.2%，比去年再增加8%，林智堅說，上任5年多來以「沒有不可能」的態度解鎖市政難題，4度蟬聯要感謝市民的信任與肯定，「這分榮耀屬於所有市民！」

根據遠見雜誌報導，新竹市在8大施政面向表現是本島非6都縣市最佳，其中經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育6大面向皆獲全國排名前5名，穩健施政深獲市民信任。

林智堅指出，今年防疫與建設同步賽跑，他以沒有不可能的堅定態度，帶領市府團隊解決各大市政難題，防疫超前部署，建設也不停歇，5年多包括打通公道三、兒童醫院興建、棒球場重建、動物園重生、活化兒童探索館與新竹漁港改造，要打造讓市民榮耀的城市，為新竹市未來的60年做好準備。

林智堅說，今年也是進擊的公園與通學步道大豐收的1年，5年多來，公園改善完工率超過9成，今年將完成23座公園改造，為社區鄰里打造孩童遊樂園，更逐步完成東門、曙光國小及育賢、內湖、光華國中與交大等學校周邊通學步道，以深入市民生活的角度，改造這座年輕的古城。

他說，今年是新竹大放異彩的1年，將舉辦2020台灣設計展與2021台灣燈會兩場指標性活動，打響城市品牌，在後疫情時期，帶動城市觀光與經濟發展，6年來，他每天都用倒數天數提醒自己建設需要更加緊腳步，以不負市民的深切期待，未來要持續推動大車站、大新竹輕軌、竹科X園區、圖書館總館等重大基礎建設，讓所有市民都能以身為新竹人為榮。