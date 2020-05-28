明德水庫調節性洩洪 後龍溪下游小心警戒

連續幾波梅雨報到，苗栗縣各水庫都有大量進帳，其中明德水庫已逼近滿水位，從今天凌晨開始調節性洩洪放水，提醒後龍溪下游居民小心警戒。

苗栗縣農田水利會明德水庫工作站指出，今天凌晨2時許，因雨量較大加上山區雨水排入水庫內，因此開啟溢洪道進行洩洪放水作業，上午9時許，水庫水位約60.8公尺，逼近滿水位61公尺，有效蓄水量約1201.44萬立方公尺，蓄水率達98%。

苗栗永和山水庫有效蓄水量約1497.33萬立方公尺，鯉魚潭水庫有效蓄水量為5173.86萬立方公尺，也都因為這幾波降雨，水位持續上升中，對於紓解旱象大有助益，供應農業與民生用水暫無疑慮。

苗栗農田水利會表示，各水庫將視進水量狀況，機動調整洩洪放水，提醒居住在下游或是低窪地區居民小心警戒，並呼籲民眾近期應避免前往溪流遊憩或垂釣，以確保安全。