挨批振興觀光不夠大手筆 桃園擬再推二階段1天免費旅遊

疫情舒緩為振興觀光，桃園市昨宣布將推出總額500萬元的「電子旅遊券」，但限額1萬分得持市民卡上網登記抽獎，挨批名額太少、不夠大手筆；桃園市觀旅局長楊勝評解釋，現階段徵求1萬名消費義勇軍帶頭消費，未來還會有第二階段，研擬外縣市來桃園住宿加送1天免費旅遊，細節規劃中。

觀旅局昨宣布，電子旅遊券共1萬組、每組500百元，6月22日起民眾持桃園市民卡、身分證及手機號碼，到觀旅局網站公告的網址填妥資料就能參加，但桃園市藍綠均認為，桃園人口將近225萬，名額實在太少、中獎機率低，憂心難以達到振興成效。

楊勝評今在防疫會議補充，市府規劃分階段振興，第一階段的電子旅遊券採徵求消費義勇軍，由1萬個名額帶頭消費，所以和每個人都發的概念不一樣，抽籤則是為了公平才不得已。

他也說，之後第二階段會搭配中央，和7月1日補助旅遊加碼，目前大略規劃是由外縣市來桃園觀光的遊客，由觀旅局送他1天免費的旅遊，不過相關細節還在規劃中，屆時將在對外公布確切方案。

桃園市長鄭文燦表示，500萬電子旅遊券是試水溫，具備先暖身、帶動的性質，且去年春遊就用過電子旅遊券迴響不錯。

鄭文燦也說，中央疫情指揮中心決定在國內部分鬆綁解封，入境管理部分從嚴，國內解封也是分階段，6月開始有防疫旅遊，7月1號開始有安心旅遊，他要各單位在防疫旅遊期間舉行踩線團，包括如志工、協勤民力，或社區或里鄰長，先用踩線旅遊方式達成旅遊安全的目標。

鄭文燦表示，7月1號市府才會推出安心旅遊，已試過國旅的加碼方案滿受到歡迎，7月1號搭配安心旅遊的振興方案桃園市也會有相應加碼，鼓勵大家在桃園多留宿一個晚上，多在桃園增加消費。