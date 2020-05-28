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路樹倒壓電線 頭份警方交管台電急排除

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市興隆路一段昨天深夜路樹倒塌壓在電線上，警民合作快速排除。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市興隆路一段昨天深夜路樹倒塌壓在電線上，警民合作快速排除。記者范榮達／翻攝

苗栗縣警察局頭份分局斗坪派出所昨天深夜 11點多接獲路人報案，頭份市興隆路一段有路樹倒塌，壓在一旁的電線上，所長林敬堯、巡佐吳順富、警員范譽警、彭皓偉到場察看，發現是大樹倒在路燈電線上，懸掛在半空中，岌岌可危。

當時雨勢漸強，警方擔心電線撐不住樹木的重量斷裂，恐造成更大的災害，同時到場關心的頭份市民代表黃宣乾協助通知台灣電力公司人員搶修，切除懸掛電線上的樹木，警方現場協助交通管制，今天凌晨零點45分排除障礙。

頭份分局長邱紹雄表示，熱心民眾路過發現狀況，才能即時通報台電搶修人員，警民合作快速排除危機，否則雨勢漸強，後果將不堪設想。

苗栗縣頭份市興隆路一段昨天深夜路樹倒塌壓在電線上，警民合作快速排除。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市興隆路一段昨天深夜路樹倒塌壓在電線上，警民合作快速排除。記者范榮達／翻攝

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