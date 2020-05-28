邀陳時中逛永安漁港 鄭文燦：盼永保安康
衛福部長陳時中明天下午4點將到桃園新屋逛永安漁港，桃園市長鄭文燦將當地陪，鄭說，選擇永安漁港就是希望「永保安康」，也代表我國防疫成功、防疫完勝，屆時將安排部長體驗手工魚丸，品嚐客家美食、海產、桃園農特產品等，希望陳時中部長幫桃園行銷永安漁港的觀光跟桃園的客家美食，也相信部長一定會留下深刻印象。
明天在永安漁港約停留20分鐘結束之後，陳時中也將4點35分抵達新屋區啟翔輕金屬科技股份有限公司，感謝企業捐贈發燒篩檢站。
鄭文燦說，啟翔金屬特別研發一款移動式的隔離病床，要捐贈給3家醫院，未來台灣的防疫整備，在醫療物資方面，不是只有口罩、防護衣、呼吸器跟藥品，在醫院不足的情況下要有「行動醫院」的需求，這次啟翔金屬特別把行動醫院概念打造出來，將陪同部長感謝。
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