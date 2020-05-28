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陳時中訪台南先到桃園 鄭文燦：和黃偉哲很好不會攔胡

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影

衛福部長陳時中結束墾丁行程後原預計走訪台南，不過桃園、新竹也相繼力邀，桃園市長鄭文燦敲定明天由陳時中到新屋永安漁港吃海鮮、體驗客家美食，再參觀移動式隔離病床，被解讀是從中卡位「攔胡」，鄭文燦今受訪說「不會攔胡」，他和黃偉哲很好，陳時中到處走走經濟振興是好事。

鄭文燦表示，陳時中明天到桃園有2個行程，一個是永安漁港，另一個是啟翔金屬，永安漁港部分會安排體驗客家美食、在地海鮮及農特產品，來帶動防疫後的振興，讓陳時中看到客家鄉親的熱情，永安漁港是全台唯一的客家漁港，展現桃園在觀光旅遊、農特產品及客家美食的特色。

鄭文燦也說，選擇永安漁港另一個目的也是希望「永保平安」，永安代表台灣這次在防疫成功，希望台灣能夠能夠永保平安。

鄭文燦表示，陳時中另一個行程，是啟翔金屬製作了移動式隔離病床要捐贈給3家醫院，未來的防疫整備行動醫院的設計，勢必是下個階段的重點，啟翔金屬率先把這種移動式隔離病床製作出來，捐贈也代表用產業支持醫療。

有媒體問到，陳時中的路線原本是台南先，後來被桃園、新竹攔胡，怎麼看陳時中帶動經濟觀光這一塊？鄭文燦說，我們都喜歡他來，前一個或後一個都不要緊，而且陳時中原來就是要到新屋參加移動式隔離病床捐贈儀式，只是特別拜託陳先到永安漁港。

「不會攔胡」鄭文燦說，他跟台南市長黃偉哲很好，他還幫黃賣芒果，所以大家都希望台灣要共好，陳時中到各處走走帶動經濟振興是好事。

陳時中 鄭文燦 客家美食

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