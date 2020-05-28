藺草帽、茄芷帆布袋送陳時中 台南今天公布整套伴手禮

衛福部長陳時中周六要到台南，台南市長黃偉哲今天上午先「破梗」伴手禮品項，表示會送在地獨特的茄芷帆布袋、藺草帽，下午則會公布要送給「防疫五月天」的整套伴手禮，要把台南在地的心意送給他們。

黃偉哲說，最近天氣熱，本來有考慮送斗笠、草帽，但帽體滿大，所以後來決定送台南獨特的藺草帽，男女都適合。另外一個是茄芷帆布包，這也是台南特產。

各縣市相繼搶邀陳時中，黃偉哲認為這沒辦法，尤其下周霸韓投票，藍營縣市可能會覺得氣氛不對，所以希望這周趕快辦。黃偉哲說，陳時中今天去新竹，明天去桃園，周六來台南，周日到台中，大家都是為了行銷台灣，這是好事；至於送的禮物是否會引起買氣、風潮，倒是其次，以送實用為原則，「防疫五月天覺得適合用最重要」。

「阿中部長還沒下火車之前誰都不能論定」，黃偉哲說，從行程一改再改就能知道台南已經盡力爭取部長來，不過部長不是台南市民獨有的，「防疫五月天」是為全台灣防疫。