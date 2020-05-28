鋒面豪雨水庫大進補 明德水庫調節性洩洪

鋒面影響，帶來充沛雨量，苗栗縣各水庫蓄水大有進帳，明德水庫逼近滿水位，昨天下午5點20分起調節性洩洪，水量每秒5立方公尺持續加大到91立方公尺，氣象局今天持續發布苗栗縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

明德水庫為防患豪大雨，提前調節性放水，5月27日5點20分洩洪量每秒5立方公尺，今天凌晨到上午9點集水區持續降下75毫米雨量，水庫水位60.8公尺，逼近滿水位61公尺，有效蓄水量1201.44萬立方公尺，水庫持續加大到每秒91立方公尺的速度解洩，並視進水量狀況機動調整。