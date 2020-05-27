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原木狂人捐3原木桌 延續南崁高師生解惑傳承
桃園市立南崁高中教師辦公室外放置長方型桌椅，鼓勵學生下課找老師解惑，該校家長會長林綋詰與顧問林春華看到桌椅老舊褪色，從事家具業的林春華慨然答應捐贈3張整塊黃梨花原木製作的桌椅，放在辦公室外，讓老師舒適空間輔導學生課業，校方今天下午向林綋詰、林春華感謝、表示，新的桌椅可用幾10年，延續該校鼓勵學生找老師解答的傳承。
林綋詰與林春華、林弘翔父子前往南崁高中，看到3張長220公分、100公分、厚10公分的整塊黃梨木製成、價值約20多萬元的長方形桌椅，已擺在教師辦公室外，正好該校老師、學生輕鬆解答課業，該原木桌椅成為師生課業輔導最佳空間，林綋詰與林春華認為很值得。
林綋詰表示，很感謝原木狂人董事長林春華捐贈整塊原木製成的桌椅，林春華平時常幫助弱勢，為讓師生課業解答有良好的環境，林春華立即捐出原木的長方形桌椅，讓師生使用，讓師生解答問題定心。
林春華表示，他經營原木狂人家具20多年，專門製作販售整塊原木的家具、桌椅，該校師生授課、解答的長方形桌椅老舊需要汰換，因此決定捐贈3張原木長方形桌椅，整塊黃花利木堅固、顏色漂亮，可用至少50年，讓師生平常使用，心情也可放輕鬆。
該校總務主任李艷秋說，該校教師辦公室旁，長期放置長方形桌椅，提供學生有課業問題找老師指導解答，避免在辦公室影響其他老師，學生還可預約老師指導，成為該校傳統，感謝林綋詰與林春華捐助好的原木桌椅造福學生。
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