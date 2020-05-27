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陳時中29日天訪永安漁港 鄭文燦要請吃鵝肉、海鮮

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）將於29日來訪桃園，預計下午4點抵達永安漁港，由市長鄭文燦（右）作陪，圖為先前陳時中到桃園醫院訪視畫面。圖／桃園市政府提供
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）將於29日來訪桃園，預計下午4點抵達永安漁港，由市長鄭文燦（右）作陪，圖為先前陳時中到桃園醫院訪視畫面。圖／桃園市政府提供

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被譽為「最強業配王」，繼日前南下屏東行銷觀光後，桃園、台南、新竹等縣市都力邀陳時中來玩，後天（29日）已敲定桃園行程，阿中部長下午4點抵達永安漁港，市長鄭文燦盡地主之誼陪逛漁港，預計將請他吃客家鵝肉和海鮮等料理，也將會送上桃園最當季的「媽媽桃」當伴手禮。

桃園市政府指出，陳時中部長後天將到桃園視察並感謝民間企業捐贈防疫篩檢站，行程已經出爐，時間為部長在台北開完防疫會議之後，第一站下午4點先到桃園永安漁港，接著4點40分轉往啟翔輕金屬科技股份有限公司，親自感謝企業捐贈發燒篩檢站。

阿中部長將到訪永安漁港的行程備受矚目，市府農業局今天下午開會討論當天流程，農業局指出，由於造訪永安漁港只有20分鐘，將安排部長訪視各項漁港防疫措施，由於還未到6月7日解禁時間，漁港出入口仍會進行量體溫、消毒雙手，並要求遊客戴口罩、保持安全社交距離等措施，請部長親自到漁港走走，了解執行防疫工作現況。

桃園新屋的永安漁港為全台唯一「客家漁港」，市府當天也會請店家準備海鮮、客家鵝肉，讓阿中能大啖在地美食，最後也預計將送上復興部落盛產的媽媽桃，希望阿中部長能協助大力行銷，幫忙宣傳桃園觀光景點、美食與農產，分享給全國民眾。

市府農業局指出，永安漁港因疫情疫情衝擊，在疫情初期，遊客至少下滑4成左右，由於疫情趨緩，現在已經慢慢回溫，上周假日人流警示燈號還亮起「紅燈」，現階段仍舊維持防疫相關措施，歡迎遊客在疫情趨緩之際回訪，也以行動支持在地商家。

疫情 陳時中 海鮮

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