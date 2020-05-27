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桃園3童獲總統教育獎、復興區2人 區長勉：感念師長家人
與有榮焉，部落教育愛翻轉學生。
桃園市復興區長游正英今天與長興國小許梅珍校長、霞雲國小校長羅幼蓮、長興里黃民里長、長興派出所李學益所長及民政課同事，恭賀今年總統教育獎學生得主霞雲國小林寶成、長興國小簡霖恩，讚賞兩人在逆境中，依然努力不懈、開朗向上的精神，終獲總統獎的肯定。
游正英說，今年總統教育獎國小組全國18位獲獎，桃園市有3名，復興區就有2名非常不容易，區民更是與有榮焉，期許獲獎者能以永續正向的態度，並懂得感念幫助他們的家人與師長們，在未來的求學路也能一路向上。
游正英區長代表復興區民致贈獎狀及禮品，還爲師生們按個大大的讚，也相信復興地靈人傑，在優秀的教育人員努力之下，未來人才輩出。
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