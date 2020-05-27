中壢房市全桃最熱絡 房仲：建設看得到

依桃園市府公布的4月份房屋交易買賣情況，大桃園各區中，以中壢區交易最為熱絡，交易棟數為766棟，年增率為21.39%。房仲江怡慧指出，原因在於建設多，重大建設議題如捷運綠線延伸案、中壢車站雙鐵共構、後站區體育園區開發審議通過等持續發酵，航空城計畫審議通過後，「建設看得到」，也反映在房屋交易量上。

江怡慧表示，中壢區房市熱區有中壢市區、內壢商圈及工業區、青埔特區。大桃園地區房市過去2000年初期房價約為每坪10萬元上下，2000年後期，隨台北房價飆漲及人口外溢，桃園當時就成北客南移首選，也帶動房價增漲；加上，2014年升格後，桃園市府大力建設建設，及桃園高鐵站(捷運)、機場捷運陸續通車，又帶起房市熱潮，桃園區、中壢區成領漲區。

蔡政府上台後，航空城計畫及前瞻計畫下，諸多重大建設議題帶來第二波房市熱潮，其中，中壢區包括捷運綠線延伸案、中壢車站雙鐵共構、後站區體育園區開發審議通過等持續發酵。而近日航空城計畫審議通過，消弭買家心中的不確定因素，「建設看得到」，更反映在房屋交易市場上。

另外，青埔特區有高鐵站與捷運站，目前已有華泰名品城進駐，日本西武集團旗下的橫濱八景島公司與國泰人壽合作投資的「八景島水族館」，預定2020年完工，IKEA旗艦店也已完工預計今年下半年開幕，尚有影城及觀光飯店、橫山書法公園、流行音樂廣場、亞洲創新研發人才交流中心、航空城世貿展覽館及會議中心、市立美術館等建設，青埔期能成為「入口城市」。

江怡慧也指出，青埔目前仍有許多投資者，早期自96年高鐵通車後幾年就購入，現在屋齡10年內左右的新古屋，相較青埔新成屋均價每坪28.5萬元便宜許多，建議欲購屋的民眾可將新古屋列入考量。