疫情影響五月桃銷量減 五峰公所助農友促銷

「五月桃」產季到來，但因疫情影響，導致銷量不佳，新竹縣五峰鄉公所今天表示，除辦展售會外，同時推出「農產品電商購物平台」，盼能帶動團購，增加農友收入，度過難關。

五峰鄉公所表示，鄉內種植五月桃的面積為47.9公頃，年產量可達38噸，五月桃的口感吃起來清脆香甜，很受消費者歡迎。但今年因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，銷量減少，農友相當需要幫助。

五峰鄉公所指出，為協助農友銷售農產，本月30日、31日，將在清泉停車場辦理五月桃展售會外，6月起也推出線上銷售平台，提供消費者直接選購，盼能將農友辛苦種植的五月桃，順利銷售一空。

另外，五峰鄉公所表示，在線上平台所販售的農產品，皆是來自於友善耕作模式，產銷履歷農產品標章，同時在五峰鄉內建立品管中心，藉由嚴謹的品管制度及細心包裝，讓消費者吃得安心有保障。