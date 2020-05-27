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影／被砍殺還被傳「汙錢」 嘉邑行善團董事長和他都辭職

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉邑行善團慈善基金會董事長蔡萬華丶執行長邱楹棟，今天宣布辭去職務自清。記者卜敏正／攝影
嘉邑行善團慈善基金會董事長蔡萬華丶執行長邱楹棟，今天宣布辭去職務自清。記者卜敏正／攝影

嘉邑行善團前總幹事王貴禾，去年10月因持菜刀砍傷顧問邱楹棟，經檢察官偵查終結昨依涉嫌殺人未遂起訴，行善團理事長蔡萬華及顧問邱楹棟，原分列擔任行善團成立的基金會董事長和執行長，今天下午宣布，他人造謠二人成立基金會有目的，因此將辭去職務自清，並將對造謠者王貴禾提告加重誹謗。

「 所講的都是有憑有據！」王貴禾則表示，所說的都是事實也有相關證據，對方如果要提告，他也會反告對方誣告。

「王沒道歉還誣蔑我！」邱楹棟指出，去年被王砍殺至今沒有接到任何道歉，王還以不實言論丶書信對外散播謠言，指他和理事長蔡萬華財務不清楚，成立基金會想「汙錢」，面對這些謠言，他和理事長將以辭職破解，並向造謠者喊話「 我捨得辭職，背後造謠者丶黑手，你捨得嗎？」

蔡萬華說明，嘉邑行善團每年有2億捐款，成立基金會有三大原因，一是為解決103年捐款太多，執行力未達70%，善款變罰款，以基金會解決專案帳戶五年到期問題。

第二，成立財團法人才能提案及申請計畫補助款，配合政府政策，參與長期照護工作。

第三，嘉邑行善團組織章程明訂四大志業為造橋、補路、施棺、貧困扶助，成立基金會可做更多。

蔡萬華也說明，2人辭去基金會職務後，新任董事長丶執行長將由嘉邑行善團第8屆理監事會遴選。

邱楹棟說，他除了提告請檢調偵辦查出黑手，也會將相關事證釐清後逐一公開。

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