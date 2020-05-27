苗縣超商騎樓全面禁菸 勸導不聽最高罰1萬元

苗栗縣政府推動無菸環境，公告縣內4大連鎖超商及85度C連鎖咖啡店騎樓全面禁菸，即日起癮君子若違反規定，經勸告不聽將依「菸害防制法」直接開罰，最高可罰新台幣1萬元。

苗栗縣衛生局今天在縣府召開記者會，縣長徐耀昌會同統一、全家、OK、萊爾富等4大連鎖超商及85度C連鎖咖啡店業者代表，一起簽署推動無菸環境，並宣告縣內共202間門市騎樓及庇廊（上方無樓層，只有遮蔽物覆蓋空間）全面禁菸，即日起正式上路。

衛生局表示，稽查人員對違規者將先行勸導，如屢勸不聽就會依「菸害防制法」直接開罰，違規者最重可罰1萬元，店家內與騎樓的監視系統也將協助衛生局舉證開罰。

衛生局長張蕊仙指出，菸害防制法實施後，因大多數室內公共場所全面禁菸，吸菸者改到室外非禁菸範圍的公共場所吸菸，導致該等場所二手菸暴露率攀升，為營造無菸環境，公告縣轄內超商、85度C店家騎樓實施全面禁菸，盼讓民眾購物、享受美食時不受二手菸危害。

苗栗縣長徐耀昌以過來人經驗分享戒菸能否成功關鍵在於「決心」。他說早期擔任立委時，每天2、3包香菸，不僅身上氣味難聞，也常覺得胸悶、易咳嗽，最重要是不忍家人受二手菸危害，於是下定決心戒菸，「說不抽就不抽，沒有一天少抽幾根這種事」。

徐耀昌說，擺脫菸癮已10多年，戒菸後神清氣爽，特別是走路、爬樓梯不再氣喘吁吁，十分有感，鼓勵想戒菸的民眾「意志力比什麼都重要」，一定要持之以恆，千萬別幫自己找理由繼續抽菸，也可透過衛生局提供戒菸治療、諮詢、戒菸班、戒菸專線（0800-636363）等多元管道戒菸。