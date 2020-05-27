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500元電子旅遊券名額少挨批 桃市府：成效好一定加碼

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府觀旅局長楊勝評強調，桃園版的電子旅遊券為現金性質，可直接折抵消費，若登記狀況踴躍、辦理成效不錯，「一定會加碼」。圖／桃園市政府提供
桃園市政府觀旅局長楊勝評強調，桃園版的電子旅遊券為現金性質，可直接折抵消費，若登記狀況踴躍、辦理成效不錯，「一定會加碼」。圖／桃園市政府提供

配合中央振興券，桃園市政府今天宣布推出總額500萬元「電子旅遊券」，持有市民卡的市民6月底前上網登記，將抽出1萬人，每人可獲5張100元旅遊券，但被議員批評「名額太少」、「拿不拿得到還得看運氣」；市府觀旅局長楊勝評強調，電子旅遊券為現金性質，可直接折抵消費，若登記狀況踴躍、辦理成效不錯，「一定會加碼」，至於用抽籤方式發放，「是不得不的方式」，在有限名額前提下，發放顧及公平性。

楊勝評說，桃園版的電子旅遊券模式，去年在交通部觀光局推動春遊補助專案時，就曾運作過，這次因疫情衝擊，觀旅局再度與經發局合作，在振興階段比照推出電子旅遊券，持有桃園市民卡者可於6月22日前到「桃園振興觀光義勇軍網頁」https://tourcash.tycg.gov.tw/登記，填寫身分證字號、桃園市民卡號及手機門號等資料，6月30日公布中選者，7月開放使用。

「電子旅遊券可直接當現金使用，刺激消費！」楊強調，台中、高雄市政府自行推出的振興券都是折扣券形式，面額都不大，他認為，吸引力不足，但桃園的電子旅遊券每張100元，總共有5張，「買多少就可以用多少」，可直接作為現金折抵。

至於總經費500萬元，只有1萬人有機會「中獎」，楊勝評解釋，這只是第一階段推動，市府會再視發放效果與使用情形評估，「若效果好，一定會有加碼」，而以500元為單位，也是認為若1人只拿到50、100元沒有太大意義，另外，市府採持桃園市民卡者抽籤則是不得不的做法，設籍桃園者或求學者持卡可上網登記，以兼顧公平性。

市府觀旅局指出，500元電子旅遊券共有100元QRcode共5份，視同現金並不找零，可使用合作店家為觀光遊樂業、旅宿業含餐飲、商圈及觀光工廠等店家消費使用，本局自6月1日開始開放招募店家，只要符合桃園市合法設立之觀光旅館、一般旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光工廠等觀光業者及營業地址位於桃園市並已辦理「公司登記」、「商業登記」或「稅籍登記」之合法登記小規模實體經營店家，業態可為餐飲或零售業等，經市府審核後即可上架成為合作店家，預估至少有500家店家加入。

觀光工廠 疫情 觀光局

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