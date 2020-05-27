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影／造橋南瓜節30、31日 連兩天安排展售表演節目迎客
苗栗縣造橋鄉的特色產業活動「南瓜節」今年因疫情影響，活動特別採「分流」規畫，從5月15日至6月14日延長推出1個月，造橋鄉農會在龍昇村大潭邊的南瓜隧道長滿各種形狀的觀賞及食用南瓜，爭奇鬥豔，吸引遊客前往觀賞；目前國內疫情已趨緩，南瓜節今年僅有的2天大型活動30、31日將推出，農會已做好各項防疫準備。
苗栗縣南瓜節已推出十多年，成為造橋鄉的特色產業和休閒觀光一大賣點，但今年因新冠肺炎疫情作梗，造橋鄉農會和造橋鄉公所將展售及表演的大型活動集中在5月30、31日兩天，整個南瓜節活動延長1個月，希望方便各地散客前往欣賞。
造橋鄉農會總幹事彭森華表示，今年推廣農民栽種及農會種植的食用南瓜、造型南瓜、大南瓜超過2萬株，造橋南瓜節將休閒導入農業，也保價收購南瓜照顧農民，生產的南瓜經管控，品質掛保證，品種包括東昇、瑞福、李白、一品、吉安等西洋南瓜品種，傳統南瓜有阿成、二姑、牛奶南瓜等品種，今年還增加了「金Ｑ」的新品種。
彭森華說，30、31日在大潭會場安排的開幕及表演活動，會場座椅都維持1公尺戶外安全距離，南瓜隧道採人流控管進入，另外鄉農會在後龍豐富火車站安排免費大型接駁車，因防疫需求，搭乘須戴口罩，如遊客未準備，駕駛可提供並依原價收費5元，另外在大潭會場周邊也提供中巴等接駁服務，歡迎各地遊客屆時到造橋南瓜節玩賞，享受旅遊休閒樂趣。
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