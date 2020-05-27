盼創多贏！桃園市畢業季徵才活動 下月前進飯店餐廳辦

疫情衝擊，桃園迄今有931家、3450人因疫情遭資遣，除了辦理失業給付，加上受理安心即時上工與就業計畫人潮不斷，桃園就業服務中心31個櫃位天天「滿櫃」，副市長李憲明今天訪視、送巧克力慰勉第一線同仁辛勞，由於防疫解禁，市府將於6月起前進先前受疫情影響的飯店餐廳辦大型徵才，協助畢業生找工作，盼創造多贏局面。

桃園市勞動局受理資遣通報，今年迄今有3311家、6910人，其中受疫情影響單位為931家、3450人，以今年4月份去年同期相比，又以住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、支援服務業與藝術娛樂及休閒服務業增幅比例較大。

由於受到疫情影響，往年都會在大專院校或室內活動中心舉辦的大型徵才活動，幾乎都喊卡，市府就業處指出，但考量民眾需求，中小型規模的徵才活動依舊不中斷，每月在桃園、中壢就業服務中心辦理三到四場，今天在桃園就業服務中心的聯合徵才邀請13家廠商，釋出約1千個工作機會，廠商類型包含電子業、食品製造業及服務業等。

今天的徵才活動吸引不少人到場求職，4樓座位幾乎都坐滿，李憲明今天在勞動局主任秘書陳先琪、就服處長劉玉儀等人陪同下到場訪視，先在1樓了解受理各項失業給付、安心即時上工計畫等情形，接著轉往4樓關心徵才活動現況，並親自送上巧克力慰勉。

李憲明說，桃市府積極推動安心即時上工計畫，總計釋出近2千個工作機會，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，迄今受理申請2050人，其中1200人已獲錄取派工，有意願者可至就業服務台申請登記，或上就服處官網線上預約登記。

市府就業服務處長劉玉儀說，隨著疫情趨緩，室內場館聚會解禁，鄭文燦市長也特別指示6到8月恢復辦理大型徵才活動，並建議選擇在飯店、大型餐廳舉行，讓已經陸續離開校園的畢業生能夠求職，也讓飯店或餐廳能藉此活絡。