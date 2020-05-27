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桃園大溪、復興、八德到龍潭 恢復212、212A直達公車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
212公車試營運的時候一度因成效未達預期而取消，現在因為要取消類似路線的免費巴士，重新上路。圖／桃園市議員陳治文服務處提供
212公車試營運的時候一度因成效未達預期而取消，現在因為要取消類似路線的免費巴士，重新上路。圖／桃園市議員陳治文服務處提供

桃園市6月1日起部分公車（含免費）因不敷成本或成效不佳，必須減班甚至取消，包括復興、大溪、八德往返龍潭的L709免費樂活巴士停駛，先前試營運的212、212A付費公車也因試辦結果不理想早就停駛，造成鄉親到龍潭國軍桃園總醫院很不方便。

經過地方民代、里長、民眾爭取，市議員陳治文在臉書表示，交通局已經同意6月1日恢復212、212A行駛，雖然班次沒試營運時多，路線也微調，但對公車族和習慣搭乘的長者還是很方便，不用多花時間轉車。

陳治文表示，L709免費樂活巴士、212、212A都是復興、大溪地區民眾到龍潭的主要公車，有一半以上乘客靠這幾班車到國軍總醫院門診，如果停駛可想而知對鄉親多不方便。

市政府確定6月1日起212公車（大溪-龍潭）恢復上路，由桃園客運大溪總站發車，行經康莊路、員林路、中興路、北龍路與中正路至桃園客運龍潭總站，沿途行經仁和國中、齋明寺、國防大學、龍潭行政園區、龍潭運動公園等重要據點，全長13公里，最高票價全票為31元、半票為15元，平假日行駛，每天往返共24班次，含行駛212A路線6班次；212A一樣是大溪-龍潭，不過增加繞駛大溪僑愛、埔頂、龍潭國軍醫院，1天有3班公車可以進醫院。

212、212A公車6月1日重新上路，各站發車時間表。記者鄭國樑／翻攝
212、212A公車6月1日重新上路，各站發車時間表。記者鄭國樑／翻攝
212、212A公車6月1日重新上路路線圖。記者鄭國樑／翻攝
212、212A公車6月1日重新上路路線圖。記者鄭國樑／翻攝

公車 國軍 巴士

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