聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園大溪、復興、八德到龍潭 恢復212、212A直達公車
桃園市6月1日起部分公車（含免費）因不敷成本或成效不佳，必須減班甚至取消，包括復興、大溪、八德往返龍潭的L709免費樂活巴士停駛，先前試營運的212、212A付費公車也因試辦結果不理想早就停駛，造成鄉親到龍潭國軍桃園總醫院很不方便。
經過地方民代、里長、民眾爭取，市議員陳治文在臉書表示，交通局已經同意6月1日恢復212、212A行駛，雖然班次沒試營運時多，路線也微調，但對公車族和習慣搭乘的長者還是很方便，不用多花時間轉車。
陳治文表示，L709免費樂活巴士、212、212A都是復興、大溪地區民眾到龍潭的主要公車，有一半以上乘客靠這幾班車到國軍總醫院門診，如果停駛可想而知對鄉親多不方便。
市政府確定6月1日起212公車（大溪-龍潭）恢復上路，由桃園客運大溪總站發車，行經康莊路、員林路、中興路、北龍路與中正路至桃園客運龍潭總站，沿途行經仁和國中、齋明寺、國防大學、龍潭行政園區、龍潭運動公園等重要據點，全長13公里，最高票價全票為31元、半票為15元，平假日行駛，每天往返共24班次，含行駛212A路線6班次；212A一樣是大溪-龍潭，不過增加繞駛大溪僑愛、埔頂、龍潭國軍醫院，1天有3班公車可以進醫院。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言