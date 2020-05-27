桃園大溪、復興、八德到龍潭 恢復212、212A直達公車

桃園市6月1日起部分公車（含免費）因不敷成本或成效不佳，必須減班甚至取消，包括復興、大溪、八德往返龍潭的L709免費樂活巴士停駛，先前試營運的212、212A付費公車也因試辦結果不理想早就停駛，造成鄉親到龍潭國軍桃園總醫院很不方便。

經過地方民代、里長、民眾爭取，市議員陳治文在臉書表示，交通局已經同意6月1日恢復212、212A行駛，雖然班次沒試營運時多，路線也微調，但對公車族和習慣搭乘的長者還是很方便，不用多花時間轉車。

陳治文表示，L709免費樂活巴士、212、212A都是復興、大溪地區民眾到龍潭的主要公車，有一半以上乘客靠這幾班車到國軍總醫院門診，如果停駛可想而知對鄉親多不方便。