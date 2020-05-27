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苗縣4523戶未裝設住警器 議員憂心安全有漏洞

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張淑芬憂心未裝設住警器4523戶，安全少一層保障。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張淑芬憂心未裝設住警器4523戶，安全少一層保障。記者范榮達／攝影

一般住家依法要求裝設住宅用火災警報器，苗栗縣覆蓋率97.51%，苗栗縣議員張淑芬憂心未裝設住警器4523戶，安全少一層保障，今天總質詢要求縣府消防局清查，並全面免費裝設；縣政府消防局長徐新淵答詢「量力而為」，目前以協助弱勢族群裝設為主。

苗栗縣議會今天輪由張淑芬、縣議員徐筱菁、廖秀紅總質詢，張淑芬指出，近來重大火災迭有發生，住警器第一時間偵測濃煙，並發出警告，尤其是深夜時分，提醒滅火逃生，具有保命作用，2011年全面免費裝設，縣府工商發展處去年3月25日起，針對未達供公眾使用建築物5層樓以下住宅，建照執照要求必須依規定設置住警器，但2011年到2018年期間，仍有部分家戶未裝設。

張淑芬說，過去裝住警器免費，一些家戶希望比照辦理，建議消防局清查，補漏全面免費安裝住警器，不要有消防安全防護漏洞，造成人民生命安全潛在危機。

徐新淵答詢指出，2011年免費裝設住警器有時空背景，每戶裝設1顆，希望提高民眾警覺，並帶動風氣，住警器要裝設在寢室、廚房、樓梯，不只是1顆，且是設在私人住宅，縣府必須量力而為，消防局2014年至2019年優先幫弱勢獨居老人、低收入戶，及身心障礙者等弱勢族群設置，共安裝5544戶，消防局將持續加強宣導民眾自費裝設。

消防局指出，消防法、住宅用火災警報器設置辦法規定，一般住宅必須裝設並維護住警器，並於2017年12月31日完成裝設，但因沒有罰則，及缺乏強制性，且部分家戶認為沒有必要花錢安裝，或是空戶，認為是詐欺等因素，因此尚未安裝，目前全縣累積裝設17萬7136戶，比率97.51%，而2011年安裝迄今，住警器成功案例152件，降低火災損失。

住宅用火災警報器可以在火災發生初期發出警報，苗栗縣家戶裝設率97.51%。圖／苗栗縣消防局提供
住宅用火災警報器可以在火災發生初期發出警報，苗栗縣家戶裝設率97.51%。圖／苗栗縣消防局提供

火災 苗栗縣 獨居老人

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