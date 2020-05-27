竹縣府耗資3.2億打造「竹東交轉中心」預計111年完工

新竹縣政府今天舉辦「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程」開工動土典禮，竹東交轉中心位於竹東鎮工業二路與北興路一段交會處，主要提供台三線沿線鄉鎮民眾及旅客便利交通轉運機能，預計111年3月完工，將與竹北高鐵站並列為竹縣2大運輸轉運核心，帶動溪南地區整體產業經濟發展。

新竹縣長楊文科表示，本案歷經多次居民陳情、審查、規劃設計，終於順利開工，未來將結合高鐵、臺鐵、公路客運，形成完整大眾運輸路網，並串連竹東周邊各大旅遊景點，供轄內台三線沿線關西鎮、橫山、竹東、北埔、峨眉等鄉鎮民眾、遊客轉乘及諮詢服務，未來客家音樂村興建完成後，也可提供國內外參訪遊客，無接縫的運輸、停車及觀光諮詢服務。

交旅處表示，此案獲交通部公路總局核定總經費3.2億元，由中央補助1.8億元，縣府自籌1.4億元，委託「謝英俊建築師事務所」所規劃設計，以輕構造、植栽牆建構綠色建築，採用在地植栽與竹東的人文風土相呼應。

竹東交轉中心基地面積1萬2757平方公尺，預計興建地下2層停車場，可提供248個汽車停車位，地上1層為多功能旅遊綜合服務中心，將設10個公車停靠月台，並規劃配置農特產品及伴手禮展售區、餐飲商店等商業服務區，提供旅客友善的旅遊服務及交通轉運設施，施工期700天，預計111年3月完工。