端午將至 伊甸推出手工餅乾禮盒

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
勞動局副局長李賢祥(左二)今抽空訪視伊甸庇護工場，與身心障礙朋友一起DIY粽子造型餅乾。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
勞動局副局長李賢祥(左二)今抽空訪視伊甸庇護工場，與身心障礙朋友一起DIY粽子造型餅乾。圖／伊甸桃園市庇護工場提供

農曆5月5日(6月25日)慶端午！伊甸基金會桃園、台中、台東烘焙庇護工場今年共同推出三款端午節綜合手工餅乾禮盒，分別是「希望禮盒320元」、「恩典禮盒520元」、「幸福禮盒560元」，邀請民眾於端午佳節返鄉團聚時，與親友共享美食。

桃園市勞動局副局長李賢祥今天特別抽空訪視伊甸桃園市庇護工場，頒發108年身障庇護就業服務評鑑優等獎牌予伊甸處長陳智宏，同時也與庇護員工們一起DIY應景的粽子造型餅乾。李賢祥率先認購95盒恩典禮盒，呼籲民眾踴躍認購。

伊甸庇護事業處長陳智宏表示，伊甸端午禮盒有起士牛奶、肉桂糖、牛奶芝麻、巧克力、燕麥餅乾與杏仁肉紙等多種口味組合。今年特別研發了抹茶粽子造型餅乾，以嚴選的抹茶原料製成三角造型加上手工繪製的糖霜圖案，希望帶給大家祝福與盼望；也加碼附上伊甸小羊苗庇護工場的手作「羊毛氈香片吊飾」加入部分的端午禮盒中，粽子造型的香片象徵「禮輕情意粽」。

陳智宏提到，今年在疫情的影響下，庇護工場的訂單雖有影響，但感謝先前母親節期間透過媒體報導，有民眾與企業的響應，勞動局的訂單給了庇護工場及時雨，感謝各界的愛心之外，也呼籲社會大眾能夠持續支持。

疫情期間，伊甸服務也不曾中斷，在伊甸三個烘焙庇護工場工作的60位身心障礙朋友每天仍來到工場內「上班」與「訓練」，就業服務員透過個別化、專業化、多元化的服務，發展職業適性及職業性向，陪伴他們探索未來的各種可能。

伊甸邀民眾一起吃美食做公益，肯定身心障礙朋友的努力。即日起至6月12日前預購，即可享九折優惠，歡迎民眾電洽伊甸庇護工場，桃園(03)427-8229轉104、105、110；台中(04)2296-2884轉分機101、332；台東(089)346-610，或上網至伊甸公益MaLL 網站(edenmall.eden.org.tw)選購。

伊甸三個烘焙庇護工場的60位身心障礙朋友，於疫情期間仍每天來到工場內上班與訓練。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
伊甸三個烘焙庇護工場的60位身心障礙朋友，於疫情期間仍每天來到工場內上班與訓練。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
端午將至，伊甸庇護工場推出多款造型可愛的端午手工餅乾禮盒。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
端午將至，伊甸庇護工場推出多款造型可愛的端午手工餅乾禮盒。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
今年伊甸特別研發了抹茶粽子造型餅乾，以嚴選的抹茶原料製成三角造型加上手工繪製。圖／伊甸桃園市庇護工場提供
今年伊甸特別研發了抹茶粽子造型餅乾，以嚴選的抹茶原料製成三角造型加上手工繪製。圖／伊甸桃園市庇護工場提供

庇護工場 粽子 疫情

延伸閱讀

黃珊珊化身業配王 促銷庇護工場檸檬蛋糕象徵疫情歸零

東森購物端午好料隆「粽」登場 獻上名家手藝好滋味

尷尬！高鐵才說端午全車對號座 陳時中又說將開自由座

挺台南庇護工場度難關 台積電認購300盒餅乾捐警方

相關新聞

盼創多贏！桃園市畢業季徵才活動 下月前進飯店餐廳辦

疫情衝擊，桃園迄今有931家、3450人因疫情遭資遣，除了辦理失業給付，加上受理安心即時上工與就業計畫人潮不斷，桃園就業...

桃園大溪、復興、八德到龍潭 恢復212、212A直達公車

桃園市6月1日起部分公車（含免費）因不敷成本或成效不佳，必須減班甚至取消，包括復興、大溪、八德往返龍潭的L709免費樂活...

再推紓困！竹市加碼關懷資收個體戶每月最高補助5千元

資源回收物收購價格低迷，又逢新冠肺炎疫情影響生產及消費行為，資源回收個體業者收入驟減，新竹市環保局向環保署爭取500萬元...

桃園各大學防疫措施鬆綁 入校不必再量體溫

近期國內疫情趨緩，桃園市內各大學紛紛鬆綁校園防疫措施，長庚大學決定取消入校舍量體溫及出入口管制；中原大學自今天起試行暫停...

桃園500萬振興觀光 議員酸限制多、金額少應再大手筆

疫情趨緩，為振興觀光旅遊業桃園市預計發放500萬元「電子旅遊券」，但限制要有桃園市民卡、名額1萬人得上網抽獎，不少市議員...

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

正值「五月桃」產季，為了促銷盛產的甜桃，新竹縣五峰鄉公所5月30日、31日，將在清泉停車場辦理甜桃展售會，歡迎民眾來選購...

苗縣國中小校園戶外空間 30日起恢復對外開放

鑑於國內新冠肺炎疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌今天上午宣布縣內的國中小校園戶外空間5月30日起將恢復對外開放，方便民眾在清晨、...

桃園投入500萬「電子旅遊券」 6月底就能上網登記抽獎

新冠肺炎疫情舒緩，為振興觀光旅遊業，桃園市政府預計發放500萬元「電子旅遊券」，持有市民卡民眾可在6月底上網登記，預計抽...

桃市泳池、校園室內租借 下周一開放

隨著疫情趨緩，桃園市政府決定從6月1日開放學校室內空間租借及教學游泳池、11個對外營業型游泳池，新竹縣市、苗栗縣因各有考...

竹縣安心旅宿 首批13家獲標章

新竹縣觀光振興開跑囉！縣府近期輔導旅宿業者強化環境衛生，縣長楊文科昨天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強調從訂房到...

斜紋夜蛾幼蟲入侵 苑裡農家告急

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處允諾思考由農會提計畫申請藥劑補助，並建請...

桃市自駕巴士 拚年底上路免費搭

桃園市政府經發局昨天上午在機捷青埔機廠，舉辦自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會。市長鄭文燦、交通部次長王國材...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

社子島期程曝光！柯文哲卸任前公告區徵 議員催提早

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。