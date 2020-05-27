端午將至 伊甸推出手工餅乾禮盒

農曆5月5日(6月25日)慶端午！伊甸基金會桃園、台中、台東烘焙庇護工場今年共同推出三款端午節綜合手工餅乾禮盒，分別是「希望禮盒320元」、「恩典禮盒520元」、「幸福禮盒560元」，邀請民眾於端午佳節返鄉團聚時，與親友共享美食。

桃園市勞動局副局長李賢祥今天特別抽空訪視伊甸桃園市庇護工場，頒發108年身障庇護就業服務評鑑優等獎牌予伊甸處長陳智宏，同時也與庇護員工們一起DIY應景的粽子造型餅乾。李賢祥率先認購95盒恩典禮盒，呼籲民眾踴躍認購。

伊甸庇護事業處長陳智宏表示，伊甸端午禮盒有起士牛奶、肉桂糖、牛奶芝麻、巧克力、燕麥餅乾與杏仁肉紙等多種口味組合。今年特別研發了抹茶粽子造型餅乾，以嚴選的抹茶原料製成三角造型加上手工繪製的糖霜圖案，希望帶給大家祝福與盼望；也加碼附上伊甸小羊苗庇護工場的手作「羊毛氈香片吊飾」加入部分的端午禮盒中，粽子造型的香片象徵「禮輕情意粽」。

陳智宏提到，今年在疫情的影響下，庇護工場的訂單雖有影響，但感謝先前母親節期間透過媒體報導，有民眾與企業的響應，勞動局的訂單給了庇護工場及時雨，感謝各界的愛心之外，也呼籲社會大眾能夠持續支持。

疫情期間，伊甸服務也不曾中斷，在伊甸三個烘焙庇護工場工作的60位身心障礙朋友每天仍來到工場內「上班」與「訓練」，就業服務員透過個別化、專業化、多元化的服務，發展職業適性及職業性向，陪伴他們探索未來的各種可能。