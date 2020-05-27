疫情衝擊捐血少 芙洛麗攜手社團辦捐血活動
新冠肺炎疫情衝擊，全台捐血人數驟減，新竹芙洛麗飯店與百合扶輪社和新竹天羿扶輪社等共20個社團合作，推動捐血，將在31日辦捐血活動，但為做好防疫工作，民眾捐血需戴口罩。
新竹捐血中心表示，疫情期間民眾出門捐血意願較低，血庫存量較緊張。芙洛麗飯店總經理張軒亮有鑑於此，在疫情趨緩時，攜手百合扶輪社、天羿扶輪社等社團，一同辦捐血活動，也準備好禮，邀新竹民眾加入捐血行列。
新竹捐血中心指出，疫情期間各捐血站都有落實防疫、消毒工作，民眾可放心捐血，也呼籲符合捐血資格民眾，能踴躍挽袖捐血。
張軒亮說，芙洛麗推動捐血活動，已有5屆，去年在捐血活動總袋數突破千袋，更獲衛福部長陳時中頒贈獎狀。今年，持續推動捐血，將在本月31日於芙洛麗飯店1樓舉行，邀請民眾能踴躍參加。
張軒亮表示，因應疫情，捐血時民眾要全程配戴口罩，工作人員也會做好相關防疫相關措施。另外，為感謝捐血民眾，捐血一袋者可獲得下午茶券1張。
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