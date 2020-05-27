竹市紓困資源回收個體戶 高於市場價格收購

疫情影響資源回收個體業者收入，新竹市環保局今天表示，將辦資源回收關懷計畫，提供每月2次專車到府清運，並以高於回收市場價格收購資源回收物，盼助資收個體業者度難關。

資源回收物收購價格低迷，又受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，資源回收個體業者收入減少，新竹市環保局向環保署爭取新台幣500萬元補助，辦理資源回收關懷計畫，從5月起至明年6月，資收關懷個體戶補助上限提高至每人每月5000元。

環保局長江盛任指出，全市登記列冊關懷的個體戶約600人，市府擴大辦理資收關懷計畫，已有144人申請參加，補助上限每月3500元，1月至4月回收資收物總重13萬9626公斤，已發放補助金超過117萬元，因應疫情影響，5月起至明年6月補助上限提高至每人每月5000元。

江盛任說，資收關懷計畫參加對象不限低收入、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼證明者，只要實際從事資收工作並在環保局登記列册的個體戶，都可以受惠。

他指出，計畫以優於回收市場的價格收購補助，如廢紙容器高於市場價格每公斤1.4元，廢玻璃容器補助高於市場價格每公斤0.5元等。環保局鼓勵個體業者採多元化管道回收資收物，以增加收入。