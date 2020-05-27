石門水庫蓄水量逾1億噸 乾旱應變小組解除開設

受益於梅雨鋒面通過的挹注，石門水庫的蓄水量已超過1億噸，桃園地區用水在6月底前都可穩定供應，經濟部水利署北區水資源局今天指出，乾旱應變小組解除開設。

水利署北區水資源局表示，今年春天的降雨量偏低，水庫的水位在16日更下降到今年最低點的221.96公尺，蓄水量只剩5660萬噸；隨著梅雨鋒面的來臨，截至今天下午1時許，水庫水位已上升到231.3公尺，蓄水量約1億58萬噸，蓄水率更達到50.95%。

北水局指出，5月中旬起的幾波降雨，截至今天上午為止降雨量，約為歷年同月降雨平均值的114%；6月底前，桃園地區的用水需求約8000萬噸已可滿足，因此從7日起成立的乾旱應變小組今天解除開設；考量近日仍會持續降雨，後續將加強各項防汛措施整備。

北水局表示，在水庫低水位期間，是清淤工作的重點時段，原本設定民國109年清淤目標為145萬立方公尺，不過截至今天上午為止，實際清淤量已達157萬立方公尺，執行率為108%，陸挖及抽泥作業進度都超前，因此清淤目標已調增到290萬立方公尺，力求達成抗旱及水庫減淤延壽雙目標。