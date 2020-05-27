解決光明商圈停車問題 竹北文田橋新建工程開工

新竹縣竹北市公所今天舉辦「文田橋新建暨週邊道路改善工程」開工動土祈福典禮，將興建一座13公尺寬雙車道通行橋梁，預計2021年6月底竣工啟用後，可改善光明商圈的停車問題，紓解竹北市區的交通瓶頸。

竹北市公所提出新建文田橋計畫，希望將光明商圈的車流引導到縣治區停車，此案2017年11月獲中央核定經費，但當時縣府因擔心車流引進縣治區，恐造成塞車，且附近的家畜疾病防治所需配合退縮，此案便擱置。

竹北市長何淦銘表示，竹北公所爭取保留預算，去年邀請縣長楊文科偕團隊重新現勘，經協調達成共識，縣府同意退縮機關空間，加上變更設計解決路沖疑慮，讓延遲多年的文田橋新建案順利發包動工。

何淦銘說，文田橋新建工程，竹北市公所自籌1800多萬，加上營建署補助款7500多萬，合計總經費9405萬元，新建的文田橋為13米寬雙車道通行橋梁，周邊道路和既有舖面將一併改善，並加強綠美化，盼周邊住戶能夠體諒施工期間對環境和交通造成的不便。

副縣長陳見賢表示，新建文田橋是竹北市新崙里、北崙里民一致的心聲，完工後可疏解光明一路美食街停車不易的問題，也讓民眾到縣政府洽公更方便，希望市公所在施工期間加強交通疏導。

竹北市公所表示，文田橋新建完成後將可疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路通過性車流，紓解竹北市區之交通瓶頸，進而提昇道路服務水準，改善生活環境品質。