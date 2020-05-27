持桃捷定期票忠誠會員 GoShare每月送免費騎乘金

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
GoShare今天宣布與桃園捷運獨家合作，6月起至8月底，在指定日期持有桃捷定期票的忠誠會員，每月可領到60元GoShare騎乘金。圖／GoShare提供
GoShare今天宣布與桃園捷運獨家合作，6月起至8月底，在指定日期持有桃捷定期票的忠誠會員，每月可領到60元GoShare騎乘金。圖／GoShare提供

Gogoro旗下共享租賃機車GoShare插旗桃園、台北與新北市，上線8個月用戶成長迅速，累計突破55萬用戶，GoShare今天宣布與桃園捷運獨家合作，6月起至8月底，在指定日期持有桃捷定期票的忠誠會員，每月可領到60元GoShare騎乘金，另也宣布已將桃園南崁生活圈納入服務範圍，希望緊密串聯更多交通熱點、精華商圈與住宅區。

GoShare指出，桃園機場捷運扮演北北桃城際運輸和台灣交通建設的關鍵角色，6月1 日起至8月31日，只要於指定日期持有桃捷定期票的消費者，下載「i 搭桃捷」App 完成會員註冊，即可每月透過註冊時填寫的電子信箱免費獲得60元GoShare騎乘金。

GoShare指出，這筆60元騎乘金回饋，希望讓沿線通勤族與旅客在搭乘桃捷之餘，能靈活使用GoShare完成短途移動，無論是就近到華泰名品城購物、桃園國際棒球場熱血觀戰，或是轉乘高鐵返鄉，都能選擇騎GoShare隨時「一鍵出發」。

GoShare新事業總監姜家煒說，隨著都市快速發展，要滿足大家各種行的需求，結合公共運輸與移動共享服務的交通布局將成為主流，GoShare為推動永續城市與智慧交通不遺餘力，而桃園捷運是桃園三心六線軌道路網規畫的先行網絡，期待此次合作能共同為城市轉型升級帶來成長動能和全新樣貌。

此外，GoShare App即日起新增電子發票設定功能，用戶更新GoShare App之後可於 「付款設定」頁面內直接選擇將電子發票儲存於GoShare會員載具、手機條碼或自然人憑證，發票歸戶與對獎更簡單，或可輸入公司抬頭及統一編號以開立報帳用發票。

電子發票 桃捷 機場捷運

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