新竹香山溼地紅樹林完成整治 改善排洪及恢復生態

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市香山溼地過去因紅樹林氾濫，阻礙水流。圖／市府提供
新竹市香山溼地過去因紅樹林氾濫，阻礙水流。圖／市府提供

新竹市香山溼地過去廣達300多公頃的紅樹林孳生小黑蚊與造成淹水，影響周邊居民衛生，市府自5年前開始大面積伐除紅樹林，今年已完成分期分區全部伐除工作，將進行全區小苗移除等維護工作，讓香山溼地恢復原有風貌及生物鏈，如今招潮蟹已超過23萬隻，並可觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類。

市府產發處指出，香山溼地78年起因大面積造林導致紅樹林氾濫，10年間迅速擴張達300多公頃，紅樹林長到2層樓高，林間樹幹枝條攔阻垃圾、防礙排洪、滋生小黑蚊，嚴重影響環境衛生及居住安全。

產發處長張力可說，市府104年起進行大面積伐除紅樹林，今年已完成分期分區全部伐除工作，未來會進行全區小苗移除等維護工作，以維持整治效果。

產發處指出，今年清除範圍是分區分期的最後一塊，位於客雅溪出海口，阻礙水流，全數伐除後水流順暢，也同時清除小黑蚊孳生的青苔，市民最苦惱的環境衛生及淹水問題全部解決。

紅樹林整治後，香山溼地恢復原本泥沙混合的棲地樣貌，魚蝦貝蟹也逐漸恢復生機，指標性底棲動物特有物種台灣招潮蟹快速成長，經調查已超過23萬隻，雁鴨科、鷺科、鷸鴴科、鷗科等受到食物吸引，開始大量出現在香山溼地，形成優質生物鏈。

產發處指出，為推廣溼地環境教育，已招募25名社區自然觀察員，希望提供更多環境教育需求，也促成濱海社區多關心自己的家園環境，更遊客除了賞景，還能由專業觀察員帶領親近豐富多樣的溼地生態。

新竹市府今年已完成香山溼地紅樹林分期分區全部伐除工作，恢復水流順暢。圖／市府提供
新竹市府今年已完成香山溼地紅樹林分期分區全部伐除工作，恢復水流順暢。圖／市府提供

紅樹林

延伸閱讀

竹市海岸單車休息站 紅樹林公園啟用

大雨來了！新竹以南今晚起大雨特報

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

紅樹林公園今啟用 成為17公里海岸線最美中繼站

相關新聞

盼創多贏！桃園市畢業季徵才活動 下月前進飯店餐廳辦

疫情衝擊，桃園迄今有931家、3450人因疫情遭資遣，除了辦理失業給付，加上受理安心即時上工與就業計畫人潮不斷，桃園就業...

桃園大溪、復興、八德到龍潭 恢復212、212A直達公車

桃園市6月1日起部分公車（含免費）因不敷成本或成效不佳，必須減班甚至取消，包括復興、大溪、八德往返龍潭的L709免費樂活...

再推紓困！竹市加碼關懷資收個體戶每月最高補助5千元

資源回收物收購價格低迷，又逢新冠肺炎疫情影響生產及消費行為，資源回收個體業者收入驟減，新竹市環保局向環保署爭取500萬元...

桃園各大學防疫措施鬆綁 入校不必再量體溫

近期國內疫情趨緩，桃園市內各大學紛紛鬆綁校園防疫措施，長庚大學決定取消入校舍量體溫及出入口管制；中原大學自今天起試行暫停...

桃園500萬振興觀光 議員酸限制多、金額少應再大手筆

疫情趨緩，為振興觀光旅遊業桃園市預計發放500萬元「電子旅遊券」，但限制要有桃園市民卡、名額1萬人得上網抽獎，不少市議員...

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

正值「五月桃」產季，為了促銷盛產的甜桃，新竹縣五峰鄉公所5月30日、31日，將在清泉停車場辦理甜桃展售會，歡迎民眾來選購...

苗縣國中小校園戶外空間 30日起恢復對外開放

鑑於國內新冠肺炎疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌今天上午宣布縣內的國中小校園戶外空間5月30日起將恢復對外開放，方便民眾在清晨、...

桃園投入500萬「電子旅遊券」 6月底就能上網登記抽獎

新冠肺炎疫情舒緩，為振興觀光旅遊業，桃園市政府預計發放500萬元「電子旅遊券」，持有市民卡民眾可在6月底上網登記，預計抽...

桃市泳池、校園室內租借 下周一開放

隨著疫情趨緩，桃園市政府決定從6月1日開放學校室內空間租借及教學游泳池、11個對外營業型游泳池，新竹縣市、苗栗縣因各有考...

竹縣安心旅宿 首批13家獲標章

新竹縣觀光振興開跑囉！縣府近期輔導旅宿業者強化環境衛生，縣長楊文科昨天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強調從訂房到...

斜紋夜蛾幼蟲入侵 苑裡農家告急

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處允諾思考由農會提計畫申請藥劑補助，並建請...

桃市自駕巴士 拚年底上路免費搭

桃園市政府經發局昨天上午在機捷青埔機廠，舉辦自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會。市長鄭文燦、交通部次長王國材...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

社子島期程曝光！柯文哲卸任前公告區徵 議員催提早

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。