新竹香山溼地紅樹林完成整治 改善排洪及恢復生態

新竹市香山溼地過去廣達300多公頃的紅樹林孳生小黑蚊與造成淹水，影響周邊居民衛生，市府自5年前開始大面積伐除紅樹林，今年已完成分期分區全部伐除工作，將進行全區小苗移除等維護工作，讓香山溼地恢復原有風貌及生物鏈，如今招潮蟹已超過23萬隻，並可觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類。

市府產發處指出，香山溼地78年起因大面積造林導致紅樹林氾濫，10年間迅速擴張達300多公頃，紅樹林長到2層樓高，林間樹幹枝條攔阻垃圾、防礙排洪、滋生小黑蚊，嚴重影響環境衛生及居住安全。

產發處長張力可說，市府104年起進行大面積伐除紅樹林，今年已完成分期分區全部伐除工作，未來會進行全區小苗移除等維護工作，以維持整治效果。

產發處指出，今年清除範圍是分區分期的最後一塊，位於客雅溪出海口，阻礙水流，全數伐除後水流順暢，也同時清除小黑蚊孳生的青苔，市民最苦惱的環境衛生及淹水問題全部解決。

紅樹林整治後，香山溼地恢復原本泥沙混合的棲地樣貌，魚蝦貝蟹也逐漸恢復生機，指標性底棲動物特有物種台灣招潮蟹快速成長，經調查已超過23萬隻，雁鴨科、鷺科、鷸鴴科、鷗科等受到食物吸引，開始大量出現在香山溼地，形成優質生物鏈。