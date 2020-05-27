桃園市府振興觀光產業 徵義勇軍送500元旅遊券

為帶動地方觀光產業發展，桃園市政府規劃「徵求桃園振興觀光義勇軍」電子旅遊券方案，市民只要持市民卡及身分證上網登記，就有機會贏得限量1萬組、價值新台幣500元的旅遊券。

桃園市副市長李憲明上午出席市政會議後接受媒體聯訪指出，隨著國內疫情趨緩，市府近期規劃「徵求桃園振興觀光義勇軍」電子旅遊券執行方案，將提供市民限量1萬組、每組新台幣500元的電子旅遊券，希望提升桃園觀光，振興相關產業。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，6月22日起，市民可以到指定網站填妥身分證字號、桃園市民卡號及手機門號等資料，每個身分證字號限登記抽獎1次，且身分證與市民卡的持有者須為同一人，市府將在6月30日辦理抽獎並發送電子旅遊券簡訊，中獎者從7月1日起就可使用。

楊勝評指出，電子旅遊券適用的範圍，除旅館民宿外，也可進行餐飲消費，包括商圈、觀光工廠等，為方便民眾使用，500元電子旅遊券分為5個QR Code、各100元的方式發送至手機，等同為現金券，使用過後的QRCode就會自動失效，但電子旅遊券不找零，提醒民眾多加留意。