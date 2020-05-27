桃園廈門街立體停車場斥資6.7億元 今天動工、後年完工

桃園市府園區行政機關眾多，但停車位不足，周邊社區與商圈也欠缺公有停車場，市府交通局爭取到1.11億元前瞻經費補助，總斥資6.7億元，在桃園區廈門街打造地下1層、地上8層的多目標立體停車場，今天早上開工，預計2022年3月完工，將提供247席汽車格、54席機車格。

桃園市桃園區廈門多目標立體停車場興建工程為兼顧地方需求，設計為複合式多功能建築，一樓約258坪空間設置中正、光興里聯合市民活動中心，一、二樓322坪則規畫做為多功能商場，七、八樓總計787坪則將作為桃園市政府辦公廳舍使用，市府希望能緩解目前市政大樓辦公空間不足的問題，並提供民眾更好的服務品質與洽公環境。

市府交通局指出，桃園市已有14座停車場獲中央同意補助，廈門立體停車場由市府向交通部公路總局爭取前瞻計畫1.11億元經費補助，總造價約6.7億元，為加速整體建設期程，工程標案採統包方式辦理，將細部設計與施工合併進行，目前已完成細部設計，並於今天開工，副市長李憲明、交通局長劉慶豐與多名桃園區議員都親自出席。

廈門立體停車場興建工廠建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計，深色基座層、灰白色基底襯托格柵造型，透過日照光影變化街道將呈現不同藝術氛圍；另夜間該建築物照明使用LED燈帶結合立面造型，並於1、2樓臨人行道規畫店鋪商圈，不僅避免街道陰暗，也可提供周邊民眾有特色的休閒購物場所，促進地方經濟發展。

李憲明說，桃園區廈門立體停車場暨活動中心工程動工，不僅希望改善市民生活機能、增加市民室內活動場所及舒緩市府園區洽公停車空間不足問題，也期許立體停車場完工後能以嶄新面貌點綴桃園區，成為重要的地標。