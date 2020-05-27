再推紓困！竹市加碼關懷資收個體戶每月最高補助5千元

資源回收物收購價格低迷，又逢新冠肺炎疫情影響生產及消費行為，資源回收個體業者收入驟減，新竹市環保局向環保署爭取500萬元補助辦理資源回收關懷計畫，提供每月2次專人專車到府清運服務，並以高於回收市場價格收購資源回收物，5月起至明年6月資收關懷個體戶補助上限提高至每人每月5000元。

市長林智堅說，市府去年起試辦資源回收關懷計畫，補助個體戶資收收購價格以提高回收率較低的資收物，也增加個體戶的收入，去年1至7月補助對象以中低收入戶個體業者為主，8月擴大為所有列冊的個體業者都可申請，每月最高補助3500元，去年共有264人受惠，發放補助金約46萬元。

環保局長江盛任指出，全市登記列冊關懷的個體戶約600人，市府向環保署爭取加碼補助500萬元擴大辦理資收關懷計畫，已有144人申請參加，補助上限每月3500元，1月至4月回收資收物總重13萬9626公斤，發放補助金超過117萬元，因應疫情的影響，5月起至明年6月補助上限提高至每人每月5000元。

江盛任說，資收關懷計畫參加對象不限低收入、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼證明者，只要實際從事資收工作並在環保局登記列册的個體戶，都可以受惠，計畫以優於回收市場的價格收購補助，例如廢紙容器高於市場價格每公斤1.4元，廢玻璃容器補助高於市場價格每公斤0.5元，廢鍵盤高於市場價格每個1元。