桃園各大學防疫措施鬆綁 入校不必再量體溫

近期國內疫情趨緩，桃園市內各大學紛紛鬆綁校園防疫措施，長庚大學決定取消入校舍量體溫及出入口管制；中原大學自今天起試行暫停體溫管制；中央大學則取消入校體溫管制，但封閉式館舍仍實施單一入口體溫檢測。

因應疫情平穩，長庚大學自昨天調整防疫措施，暫停各大樓體溫量測、出入口管制及行政單位分艙分流作業，但若要辦活動，則仍需要量體溫。為落實防疫新生活運動，長庚大學仍要求師生進入建築物須戴口罩、維持適當社交距離，實聯制也並未取消，需掃描QR Code登錄機制，此外，

中原大學自今天起調整防疫措施，暫停校園各樓館（不包含宿舍）體溫管制，由於暫停體溫管制，發燒篩檢站也停止設置，但仍保留體溫異常通報，個案掃描QR code後，由衛生保健組護理師進行後續健康評估、轉診就醫、通報追蹤及個案管理。中原大學表示，進入各樓館仍需戴口罩、出示校內證件或掃描QR Code等落實實名制，做法將試行一周，待全校防疫會議評估成效。

中央大學指出，校園體溫管制解禁，但封閉樓館仍需實施單一入口體溫檢測，直到教育部發文公告政策鬆綁。另外，6月1日起將恢復外車入校、校內體育場館也將恢復全時段開放，不過6月1日第一階段，只先開放給教職員生和校友，7月1日第二階段，才開放給校外人士。

不僅如此，授課方面各課程將回歸實體上課，未返台陸港澳學生進行線上課程仍可繼續，已採線上或混成式教學的課程，經授課教師及學生協調同意，可繼續維持線上或混成式教學至期末結束。