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桃園500萬振興觀光 議員酸限制多、金額少應再大手筆

聯合報 / 記者張裕珍曾健祐／桃園即時報導
桃園市為振興觀光，推出500萬元「電子旅遊券」，限制持市民卡民眾上網登記，預計抽出1萬名額，每人發500元電子券，圖為大溪老街。記者曾健祐／攝影
桃園市為振興觀光，推出500萬元「電子旅遊券」，限制持市民卡民眾上網登記，預計抽出1萬名額，每人發500元電子券，圖為大溪老街。記者曾健祐／攝影

疫情趨緩，為振興觀光旅遊業桃園市預計發放500萬元「電子旅遊券」，但限制要有桃園市民卡、名額1萬人得上網抽獎，不少市議員直言「名額太少了」，而且限制多、振興金額又低，認為市府應再大手筆一點，但也有議員認為，透過試辦性質視民眾反映，若成效不錯可以再加碼紓困。

桃園市議會國民黨團總召、市議員林政賢先前曾在議會質詢關心振興券發放形式，他聽了市府加碼電子旅遊券只要1萬個名額，直言「太少了」，桃園就有225萬人口，卻只有1萬人才能分到，很不公平。

林政賢說，民眾都很期待地方振興方案，但市府公布的電子旅遊券名額太少，還得要抽獎才有，對比桃園市人口，中獎機率實在太低，「至少要增加10倍」，才能真正刺激消費，達到產業紓困振興效果，市府應該要再檢討。

桃園市議會民進黨團總召、市議員陳治文說，支持政府振興的美意，但依據比例原則，桃園人口突破225萬，但地方振興電子旅遊券只有1萬名額，確實稍嫌不足，她認為應是試辦性質，屆時看民眾接受度，若反映熱烈，建議可以再加碼，自己也希望多爭取名額，讓更多市民受惠。

陳也說，由於疫情趨緩，在地景點這幾周來看，遊客陸續回溫，但對飯店、大型餐館仍是衝擊很大，也希望透過中央地方聯手振興、加碼，更刺激桃園消費力，活絡觀光商業發展。

另無黨籍市議員牛煦庭認為，以目前觀旅局釋出方案，民眾最直觀感受就是「每人有500塊可以領」，但前提是得有市民卡，就算上網登記後還要用「抽」的，加上了這項不確定性，擔心不符合民眾期望，間接導致執行率偏低。

牛也說，既然桃園市府要振興觀光，那就應該大手筆一點，只用500萬元有點太小氣了，他建議各商家、觀光工廠直接搭配實名制，由民眾到場消費就直接給500元，但限制使用1次、只能選1間店，透過這種有去到定點消費，振興目的才能有效達成。

國民黨籍市議員舒翠玲則說，桃園市電子旅遊券只有500萬額度，金額不夠高，帶動振興效能怎會有力？再來旅遊券等同於現金可在桃園旅宿、商圈，觀光工廠約300間商家消費，300家業者又是如何選擇？搞不好大家沒興趣，民眾能夠選擇的商家太少。

舒直言「要振興應該要更全面性」，市府只提供1萬個名額，還得要抽籤中獎才能使用，且1人只有500元，抽到的人不一定會為了500元去消費，一點意義也沒有，也認為政府是「防疫模範生，卻是振興放牛班」，到底有沒有聽取專家學者建議，振興措施荒腔走板。

觀光工廠 疫情 國民黨

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