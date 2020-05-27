竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

正值「五月桃」產季，為了促銷盛產的甜桃，新竹縣五峰鄉公所5月30日、31日，將在清泉停車場辦理甜桃展售會，歡迎民眾來選購，另因應新冠肺炎疫情，鄉公所也偕同農民推出「農產品電商購物平台」，透過線上付費模式，讓民眾能買的安心、吃得健康。

五峰鄉公所表示，鄉內種植五月桃的面積為47.9公頃，年產量可達38噸，清脆香甜的口感與風味，相當受消費者歡迎。為了促銷甜桃，除了在清泉停車場辦理甜桃展售會，6月6日、7日也將在台北希望廣場的農民市集展售，讓台北都會區的民眾也能品嚐來自五峰高山的甜桃與新鮮蔬果。

另外，因應疫情，鄉公所也與農民在6月共同推出以「五峰Rgyax」形象建立的線上銷售平台，提供多元的付款方式，只要線上下單，就有專人將新鮮蔬果送至消費者手中。