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竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷
正值「五月桃」產季，為了促銷盛產的甜桃，新竹縣五峰鄉公所5月30日、31日，將在清泉停車場辦理甜桃展售會，歡迎民眾來選購，另因應新冠肺炎疫情，鄉公所也偕同農民推出「農產品電商購物平台」，透過線上付費模式，讓民眾能買的安心、吃得健康。
五峰鄉公所表示，鄉內種植五月桃的面積為47.9公頃，年產量可達38噸，清脆香甜的口感與風味，相當受消費者歡迎。為了促銷甜桃，除了在清泉停車場辦理甜桃展售會，6月6日、7日也將在台北希望廣場的農民市集展售，讓台北都會區的民眾也能品嚐來自五峰高山的甜桃與新鮮蔬果。
另外，因應疫情，鄉公所也與農民在6月共同推出以「五峰Rgyax」形象建立的線上銷售平台，提供多元的付款方式，只要線上下單，就有專人將新鮮蔬果送至消費者手中。
鄉公所也強調，在平台上販售的農產品，皆是來自於友善耕作模式，提倡3章1Q產銷履歷農產品標章，而為了堅守電商平台的商品品質，也將首度在五峰鄉內建立品管中心，藉由嚴謹的品管制度及細心包裝，讓高山的美味，能順利分享到全台各地。
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