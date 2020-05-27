苗縣國中小校園戶外空間 30日起恢復對外開放

鑑於國內新冠肺炎疫情趨緩，苗栗縣長徐耀昌今天上午宣布縣內的國中小校園戶外空間5月30日起將恢復對外開放，方便民眾在清晨、傍晚時段到住家附近學校從事運動休閒。

苗栗縣政府3月25日因應新冠肺炎疫情升溫，宣布縣內國中小學及縣立中學的校園即日起全面停止對外開放，當時縣府教育處估計管制措施可能會實施到這學期結束，但隨著國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心近來對國內一些活動已逐漸解封，縣長徐耀昌因應民眾需求，上午宣布校園恢復開放的決定。

苗栗縣政府教育處表示，全縣國中小150多校的校園30日起恢復對民眾開放，但僅限於戶外空間，教學區域不在開放範圍內，學生上學仍將依現有規定量測體溫等措施。