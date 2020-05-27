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桃園投入500萬「電子旅遊券」 6月底就能上網登記抽獎

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市關旅局長楊勝評表示，將推出1萬名「電子旅遊券」名額，民眾有桃園市民卡就能上網登記，抽中者可獲500元，並於指定旅宿店家消費。記者曾健祐／攝影
桃園市關旅局長楊勝評表示，將推出1萬名「電子旅遊券」名額，民眾有桃園市民卡就能上網登記，抽中者可獲500元，並於指定旅宿店家消費。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎疫情舒緩，為振興觀光旅遊業，桃園市政府預計發放500萬元「電子旅遊券」，持有市民卡民眾可在6月底上網登記，預計抽出1萬名額每人可獲500元；桃市府說，旅遊券等同於現金可在桃園旅宿、商圈，觀光工廠約300間商家消費，未來將視成效再決定是否加碼，或開放更多行業別加入。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，「電子旅遊券」使用方式為每組為500元，其中100元有5張，可以到觀光旅遊業、旅宿業（含餐飲）、商圈及觀光工廠等店家消費使用，另相關參與店家由經發局、觀旅局共同招商。

楊表示，只要具桃園市民卡的者在指定時間內上網填妥資料，經抽獎抽出1萬組，就會透過簡訊發送旅遊券給中獎民眾，而每1個身分證字號限登記抽獎1次，身分證和桃園市民卡持有人需為同1人，所輸入的手機號碼限使用3次抽獎資格。

楊勝評說，預計6月22日開放民眾登記，6月30日抽獎發送電子旅遊券簡訊，7月1日開始兌換使用，詳細資訊等都會在觀旅局網站公告。

他也提到，電子旅遊券在去年春遊時施行過，由於電子券不像紙本還得顧慮防偽，也可以綁定手機號碼，不過是不能找零，所以一組500元有拆成5個QR-code，每個100元方便消費者使用，而目前實際上有桃園市民卡者大約120萬人，也鼓勵民眾利用這段時間申辦市民卡，就能參加抽獎。

桃園市副市長李憲明建議，用電子旅遊券發送簡訊方式，民眾若不清楚使用規則，可能會誤認是詐騙集團，或詐團假冒該活動網址取得民眾個資，請觀旅局近日將詳細活動辦法、相關新聞資訊發布，讓更多人清楚電子旅遊券活動。

觀光工廠 身分證 詐騙集團

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