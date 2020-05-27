陳時中週四到竹市 市府備在地產物強力推銷

新竹市政府今天表示，衛生福利部長陳時中本週四到新竹市，將由市長林智堅陪同，品嘗鴨香飯等在地美食，盼在「阿中部長」推銷下，帶動竹市消費振興，也為觀光注入強心劑。

新竹市長林智堅表示，新竹市急難紓困實施方案核發效率高，在與陳時中通話時受肯定，當下邀約陳時中到新竹市，盼能讓陳時中親自慰勞鼓勵第一線的同仁，因而促成這次的行程。

林智堅說，週四也將帶「阿中部長」嘗美食，同時告訴民眾「防疫新生活」要如何因應，為未來啟動觀光準備。

新竹市政府表示，林智堅將準備「新竹好物」讓陳時中品嘗，如竹塹餅、新竹米粉、東方美人茶、福源花生醬、水蒸蛋糕、水潤餅等在地美食，期許在陳時中的推薦下，帶動竹市美食消費。

市府指出，目前規劃林智堅將帶陳時中前往新竹公園，透過小旅行等安排，讓陳時中認識新竹市，一探近年竹市的變化，也在疫情趨緩之際，邀請民眾到竹市觀光，體驗風城竹塹之美。