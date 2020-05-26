最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

衛福部長陳時中成為全台焦點，各縣市紛紛「搶時中」，新竹市府今釋出消息，陳時中將於28日來訪竹市，除會到北區行政大樓慰問第一線公務員，市長林智堅也會陪同一起逛新竹公園，品嘗在地美食；市府指出，已準備好不少「新竹好物」名單要請陳品嘗、推銷，希望能刺激買氣、促進觀光。

市府指出，陳時中現在成了當紅炸子雞，人人搶著邀，市府領先其他縣市，搶先一步於28日邀請他來新竹擔任「最強業配王。」

市府指出，陳時中將於當天下午4點來訪竹市，先到北區區公所訪視居家檢疫執行工作並慰勉里幹事同仁，之後在林智堅的陪同下來場竹市小旅行，前往在地門面，也是活招牌的新竹公園逛逛，讓陳了解竹市這幾年的翻轉與改變，並在疫情減緩之際，政府發行振興券後，一併號召民眾到竹市觀光，體驗風城之美。

之後，林智堅將陪著陳時中品嘗鴨香飯等在地美味小吃，並向他推薦包括竹塹餅布包禮盒（小竹塹餅）、利利號禮盒（肉乾、肉紙、肉鬆）、好風味禮盒（利利號肉鬆、新復珍竹塹餅、福源花生醬、東方美人茶、新竹米粉）、水蒸蛋糕（紅豆、芋頭、肉燥）、水潤餅等「新竹好物」，期許透過陳時中的高人氣，代言這些地特產並向民眾推銷，希望促進觀光與買氣，整個來訪活動約到傍晚6點結束。