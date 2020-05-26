苗栗客家大院業者解約仍營業 民代促斷水電

中央社 / 苗栗縣26日電

苗栗縣銅鑼鄉客家大院暨桐花公園2017年起委外經營，但業者去年起積欠租金，經縣府催收多次後解約卻仍營運，縣議員羅貴星今天總質詢要求縣府應斷水斷電並追討不當得利。

苗栗縣政府為改善財政、撙節場館維護費，2017年招商標租銅鑼鄉客家大院暨桐花公園委外經營，得標廠商承租9年，每年租金新台幣209萬餘元。羅貴星今天在議會總質詢指出，業者接手營運後採收費入園，原本預期營運期間，每年可為縣庫挹注1千萬元收入，但自去年起積欠租金及違約金276萬元，反成欠債大戶。

農業處長陳錦俊表示，業者頭2年均正常繳租，去年開始未按時繳納租金，經催收8次，也只陸續收到6萬元，已於今年2月解約。

羅貴星表示，客家大院曾是苗栗賞桐、踏青著名景點，委外經營後因廠商經營不善，網路上充斥負面評價，連帶影響苗栗整體觀光形象，日前他的助理實際前往，更發現業者在解約後仍持續營業，要求縣府應立即將園區斷水斷電，遏止業者違法營業，並向國稅局就解約後所開立發票金額，要求返還不當得利。

陳錦俊指出，廠商對於解約有異議並委由律師提出抗告，目前尚未點交，縣府將循法律途徑處理；另外，考量客家大院若由縣府收回營運，1年維護管理成本高達約千萬元，因此，仍將重新上網招租，預計6月開標，對於廠商資格會嚴加把關。

苗栗縣 桐花 發票

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