翻轉醫療教育模式 陽明公衛生體驗桃園復興山區醫療

!--@IMAGE_7937523_CENTER@-->健保署北區業務組為使公衛醫學生實地了解偏遠山地鄉醫療情形，與國立陽明大學公共衛生研究所張鴻仁教授（健保署改制前總經理）合作，5月22、23日參訪桃園市復興區偏鄉醫療照護，包含體驗當地民眾如何申請健保卡及醫療站服務情形，參與的學生深切體會健保投注偏鄉醫療的努力，未來將應用於公共衛生及醫療改善課題。

健保署北區組表示，山上居民遇到健保卡片遺失或毀損，如果到郵局郵寄或遠赴健保署申請，來回路程往往要耗上半天時間，或需等待5至7天才能領取，極為不便。健保署與復興區公所合作，讓民眾不用下山直接於公所在地製卡10分鐘就可以領到健保卡，學生們對於在地製卡流程及快速領卡便民服務十分驚奇，其實自105年起健保署與區公所合作，全國有20個在地製卡服務站，北區業務組轄內4個山地鄉都提供在地製卡服務，合計一年700多人次，民眾省去舟車勞頓之苦。

復興區衛生所林德文主任說明，衛生所工作包括當地居民醫療需求、慢性病、BC肝炎預防、復健治療，以及為當地孩童提供整合式早療服務，以利於黃金治療期積極治療，讓參訪醫學生感受偏鄉醫療人員除了要克服幅員遼闊，更需考慮公衛醫療及在地文化結合，也對長期深耕偏鄉的醫護人員服務熱忱更敬佩。

健保署北區組還安排師生參觀復興後山華陵醫療站，說明健保署自91年起推動桃園市復興區整合醫療服務計畫（簡稱IDS），由林口長庚醫院及聖保祿醫院醫療團隊承作，18年來不畏山區氣候嚴峻與路途遙遠，提供後山三里(高義、三光、華陵）全天24小時駐診、多元專科診療及巡迴醫療，並支援前山衛生所專科醫師人力等，健保年投入1800多萬元經費，服務約1萬3000多人次，民眾滿意度均高達九成以上。

陽明師生參觀醫療站服務時，由駐診守護復興區居民10多年的聖保祿醫院李章智醫師介紹，小小診療室中儀器及急救診療設備一應俱全，也包括心電圖、超音波、視力及牙科診療等，現場看診民眾都對健保及醫師的服務表達感謝。

因應新冠肺炎疫情，偏鄉遠距醫療降低民眾等候特殊專科診療時間，以及下山到醫院就醫的風險，長庚醫院108年創新推動5官鏡遠距醫療，讓山上醫療站利用影像顯示系統，遠距即時與林口長庚醫院專科醫師連線會診，目前提供皮膚科門診，陸續將增加眼科、耳鼻喉科等遠距醫療服務。長庚醫院表示未來會更進階將開發多點視訊與院內系統結合視訊診療作業，成立5G遠距會診站，進一步將醫療巡迴車結合AI裝置提升醫療服務，透過此次偏鄉醫療參訪活動，讓學生對於偏鄉及遠距醫療進展有深刻認識。<