竹縣觀光振興起跑 13家業者獲首批「安心旅宿」標章

新竹縣觀光振興開跑囉！新竹縣政府近期輔導旅宿業者強化環境衛生安全，縣長楊文科今天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強調從訂房到入住，所有的防疫作業都遵照SOP，接待處也張貼「安心旅宿」自評檢核表方便民眾辦識，讓旅客來新竹縣開心玩、平安回家。

縣府交旅處表示，「安心旅宿」標章認證由新竹縣旅館商業同業公會及新竹縣民宿協會受理旅宿業者協助辦理認證作業，業者必須依SOP落實防疫和衛生安全作業，經審查通過才可獲得認證，而通過認證的業者也要持續對員工進行相關防疫教育，依SOP流程執行環境清潔消毒，縣府也將不定期查核。

交旅處長游志祥指出，防疫期間接待旅客的標準作業流程分為訂房和入住兩部分，其中入住的全部旅客都要採實名制登，若額溫37.5度以上不接受入住，無條件退費。

「安心旅宿」自評檢核表內容有工作人員的體溫狀況、防疫裝備 和手部清潔作業；公共場域的防疫清潔作業流程和清潔範圍；房務則說明門把、浴室、馬桶等消毒作法，讓旅客安心。

首批獲得「安心旅宿」標章的旅宿業者有春城旅館、新竹喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店、萊馥健康休閒渡假村、千禧園汽車旅館、風雅汽車旅館、千里福商務旅館、喬蓮大飯店、悅豪大飯店、小叮噹生活大師會館、萬瑞渡假村、The One 人文客棧、青葉大旅館。

游志祥說，交旅處也規畫在6月推出防疫旅遊踩線團，將整合縣內旅宿業者及休閒區業者為主軸，以親近大自然、享受田園風光等方向，規劃戶外小團體旅遊模式，推竹縣特色安心旅遊，除避免人群群聚，也可藉此翻轉旅遊模式，朝向精緻旅遊及深入在地特色體驗發展。