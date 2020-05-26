2020（愛你愛妳）浪漫年 來南庄花卉節當主角

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2020南庄花卉節」5月30日登場，今天公布5大展區、5大浪漫主題、15處花卉香氛藝術地景及打卡新熱點，讓遊客先睹為快，2020（愛你愛妳）浪漫年，來南庄體驗，成為最佳男女主角。

新冠肺炎疫情趨緩，正是出遊賞花好時節，參山處支持中部花農，打造獅頭山風景區觀光新亮點，南庄花卉節周六上場，其中30天的主題花卉裝置藝術展，結合南庄遊客中心、南江水岸廣場、康濟吊橋、十三間老街、情人巷的地景，融入觀光局代言人喔熊組長化身的愛神，打造5大浪漫主題。

參山處處長柯建興說，5大浪漫主題包括「花神喔熊邱比特-跟著喔熊祈許愛情」、「永恆的愛-跟著喔熊尋找愛情」、「跨越幸福-跟著喔熊去旅行」、「轉角遇見愛-跟著喔熊漫巷弄」、「情人巷-跟著喔熊來告白」，鼓勵走進巷弄，體驗浪漫、慢遊與慢食，並期待將南庄型塑成西班牙中世紀古城的「百花巷弄」，不用出國也能沉浸在浪漫場景，成為最佳男女主角。

此外，南庄花卉庭院美化競賽選出社區團體競賽組，及觀光產業個人競賽組共15處花卉庭院布置點，也將開放參觀，參山處配合規劃Line@投票活動，為所喜愛的花卉設計投票，並在南庄遊客中心兌換投票禮物。