聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020（愛你愛妳）浪漫年 來南庄花卉節當主角

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2020南庄花卉節」5月30日登場，今天公布5大展區、5大浪漫主題、15處花卉香氛藝術地景及打卡新熱點，讓遊客先睹為快，2020（愛你愛妳）浪漫年，來南庄體驗，成為最佳男女主角。

新冠肺炎疫情趨緩，正是出遊賞花好時節，參山處支持中部花農，打造獅頭山風景區觀光新亮點，南庄花卉節周六上場，其中30天的主題花卉裝置藝術展，結合南庄遊客中心、南江水岸廣場、康濟吊橋、十三間老街、情人巷的地景，融入觀光局代言人喔熊組長化身的愛神，打造5大浪漫主題。

參山處處長柯建興說，5大浪漫主題包括「花神喔熊邱比特-跟著喔熊祈許愛情」、「永恆的愛-跟著喔熊尋找愛情」、「跨越幸福-跟著喔熊去旅行」、「轉角遇見愛-跟著喔熊漫巷弄」、「情人巷-跟著喔熊來告白」，鼓勵走進巷弄，體驗浪漫、慢遊與慢食，並期待將南庄型塑成西班牙中世紀古城的「百花巷弄」，不用出國也能沉浸在浪漫場景，成為最佳男女主角。

此外，南庄花卉庭院美化競賽選出社區團體競賽組，及觀光產業個人競賽組共15處花卉庭院布置點，也將開放參觀，參山處配合規劃Line@投票活動，為所喜愛的花卉設計投票，並在南庄遊客中心兌換投票禮物。

參山處並加碼Line@闖關任務活動，蒐集指定喔熊圖卡，可再兌換「知名文青插畫家Rommie聯名明信片」、「時尚花彩零錢盒」、「花漾香氛擴香禮盒」及「乖乖聯名包」等，南庄山水節詳細活動訊息與內容，可上參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供
觀光局參山國家風景區管理處今天公布南庄花卉節主題花卉裝置藝術展，邀遊客體驗浪漫。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 投票 國家風景區

延伸閱讀

跟著花開去旅行／南庄花卉節 周末登場 繽紛浪漫

跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫

今年將辦第一屆梨山雲端上婚禮 藝人驚呼：仙炸了

影／復刻版「中橫健行隊」 隊員走完讚：經典到不行！

相關新聞

桃市泳池、校園室內租借 下周一開放

隨著疫情趨緩，桃園市政府決定從6月1日開放學校室內空間租借及教學游泳池、11個對外營業型游泳池，新竹縣市、苗栗縣因各有考...

竹縣安心旅宿 首批13家獲標章

新竹縣觀光振興開跑囉！縣府近期輔導旅宿業者強化環境衛生，縣長楊文科昨天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強調從訂房到...

斜紋夜蛾幼蟲入侵 苑裡農家告急

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處允諾思考由農會提計畫申請藥劑補助，並建請...

桃市自駕巴士 拚年底上路免費搭

桃園市政府經發局昨天上午在機捷青埔機廠，舉辦自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會。市長鄭文燦、交通部次長王國材...

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

衛福部長陳時中成為全台焦點，各縣市紛紛「搶時中」，新竹市府今釋出消息，陳時中將於28日來訪竹市，除會到北區行政大樓慰問第...

翻轉醫療教育模式 陽明公衛生體驗桃園復興山區醫療

健保署北區業務組為使公衛醫學生實地了解偏遠山地鄉醫療情形，與國立陽明大學公共衛生研究所張鴻仁教授（健保署改制前總經理）合...

桃園市新屋區28日5700戶停水10小時

台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市政府水務局辦理「中壢區民族路改管斷管連絡工程」，5月28日上午9點起至晚上7點，停水...

竹縣觀光振興起跑 13家業者獲首批「安心旅宿」標章

新竹縣觀光振興開跑囉！新竹縣政府近期輔導旅宿業者強化環境衛生安全，縣長楊文科今天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強...

2020（愛你愛妳）浪漫年 來南庄花卉節當主角

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2020南庄花卉節」5月30日登場，今天公布5大展區、5大浪漫主題、15處花卉香氛...

紅樹林公園今啟用 成為17公里海岸線最美中繼站

17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園今天啟用，新竹市長林智堅說，此次工程大幅改造公共廁所、觀景平台、無障礙步道與自行車牽...

斜紋夜蛾幼蟲 入侵田間進逼住家

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲最近大爆發，大批入侵田間，蟲蟲清不勝清，由於與秋行軍蟲相似，縣府農業處接報疲於奔命辨識。

竹縣3所新設非營利幼兒園 最快6月12日辦理招生登記

為滿足年輕家庭教育需求，新竹縣政府今年新增3所非營利幼兒園，教育處表示，竹東非營利幼兒園預計於6月12、13日，在竹東國...

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。